Nye varianter av Delta og Omigron VS: Hva venter oss med koronavirusinfeksjon i 2022?

Etter Delta og Omigran vil 2022 dessverre se fremveksten av nye varianter. Men til tross for alt det håpet gjenstår.

Da du våknet 1. januar 2022 – sannsynligvis vanskelig – ville vi fortelle deg at koronaviruset var et mareritt. Helsekontroller er alle bare minner og livet kan fortsette sin naturlige gang, uten forbehold. Men dessverre er dette utopisk. 2022 vil igjen alltid være preget av identifikasjon av koronaviruset. I lang tid, i Belgia og rundt om i verden, var det deltavarianten som produserte det største antallet forurensende stoffer. Men nykommeren Omigran forstyrret dominansen hans i et enestående tempo. Selv om den kan virke (kanskje mindre) som Delta, er denne varianten uten tvil mer smittsom enn forgjengeren. Dette, på slutten av kjeden, kan ha lignende effekter på sykehuset.

I Belgia, per 24. desember, ble Omicron anslått å være ansvarlig for omtrent 40 % av nye infeksjoner. Mange eksperter har advart og bekreftet at denne voksende varianten raskt vil bli et flertall. Men helt sikkert, hva kan du forvente i 2022?