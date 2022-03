Nye Xbox-spill: utgivelser for uken 14. mars | xbox one

Her er vi i midten av mars og noen flotte utgivelser kommer til Xbox denne uken! Forrige uke var preget av lanseringen av WWE 2K22 som du kan finne bevis på akkurat her. Denne uken vil spillere kunne gjenoppdage bemerkelsesverdig Grand Theft Auto V i Xbox Series X|S-versjonen og forleng vinterferien med knusere.

Grand Theft Auto V (Xbox Series X|S) – 15. mars – Optimalisert for Xbox Series X|S

Opplev storfilmene Grand Theft Auto V og GTA Online, nå på Xbox Series X|S. Overfør GTAV Story Mode-fremgang og GTA Online-karakterer og fremgang til Xbox Series X|S med en engangsmigrering. Grand Theft Auto Online kan kjøpes separat.

elgmannen (Xbox Series X|S) – 15. mars – Optimalisert for Xbox Series X|S

Du er Osaur-mannen og du har evnen til å se alt som er skjult for dødeliges øyne. Du er i ferd med å besøke tre lag av dette universet: det første er den nedre verden der de dødes ånder bor. Velkommen til den mystiske verden av gamle myter, basert på den finsk-ugriske kulturen fra tidligere hedenske tider.

Phantom Breaker Omnia er et fartsfylt 2D-animert kampspill med 20 unike karakterer som vender mot hverandre for å oppnå deres største ønsker. Muligheten til å velge mellom 3 kampstiler vil appellere til erfarne spillere og gjøre spillet tilgjengelig for nykommere.

Paradise Killer – 16. mars

Paradise Island, en verden utenfor virkeligheten. Det har vært et drap som bare den «gale etterforskeren» Lady Love Dies kan løse. Du kan sikte hvem som helst, men du må bevise saken din under rettssaken for å få en domfellelse. Det er opp til deg å avgjøre hvem som er skyldig.

Sayo – 16. mars

Utforsk et land fylt med tapte legender, eldgamle krefter og grusomme monstre i Tunic, et isometrisk actionspill om en liten rev på et storslått eventyr.

The Tramp: Frankenstein’s Creature – 16. mars

Spill som skapningen, en vandrer uten hukommelse eller fortid, et tomt sinn i en fullstendig fabrikkert kropp. For å smi skjebnen til dette kunstige vesenet som ikke vet noe om godt og ondt, må du utforske den enorme verden og oppleve gleder og sorger.

Powgi’s Wordbreaker (ikke tilgjengelig i Japan) – 16. mars

Wordbreaker er et kodebrytende spill som bruker bokstaver. Hvert ord vil fortelle deg hvilke bokstaver som brukes og hvilke som er på riktig sted. Belønningen din for å løse hvert puslespill er en forferdelig spøk!

Royal Frontier – 17. mars

Vognene er klare og en gruppe ivrige nybyggere er klare til å gå. Men reisen er full av farer. Det forræderske terrenget, grusomme banditter og eldgamle monstre har forårsaket døden til mange nybyggere. Så de henvender seg til deg for å få beskyttelse. Velg din gruppe, flytt rundt på kartet som i et brettspill og kjemp mot monstre.

Monster Energy Supercross 5 – 17. mars – Optimalisert for Xbox Series X|S – Smart levering

Hold godt fast i styret på sykkelen din for et nytt kapittel i serien har endelig kommet. Prøv Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 og opplev selve symbolet på innendørs supercross! Forhåndsbestill for å få hele spillet og Ice Blizzard Personalization Pack for å trosse de kalde temperaturene med stil. Også tilgjengelig som spesialutgave med sesongkortet og tre dagers tidlig tilgang.

knusere – 17. mars – Xbox Game Pass

Tilgjengelig fra dag én med Game Pass. Ta del i årets snowboardbegivenhet og kjør de sprøeste triksene i håp om å vinne gratis inngang til en eksklusiv konkurranse. For å bevise at du er opp til utfordringen, mestre kunsten med parkkjøring, butters, rails og enorme kickere og få din plass i snowboardverdenen.

I dette ekstreme action-rollespillet må Jack overvinne mange utfordringer for å gjenopprette lyset fra krystallene til Cornelia, et rike erobret av mørket. Vil gjenopprettelsen av krystallinsk lys bringe fred eller en ny form for mørke? Eller kanskje noe helt annet? Spillet er også tilgjengelig som en Digital Deluxe Edition, med sesongkort og tre dagers tidlig tilgang fra 15. mars. Ikke glem å sjekke demoversjonen av Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin; fremgangen du har gjort vil overføres til fullversjonen av spillet.

Hvem trykket Mute på onkel Marcus – 18. mars