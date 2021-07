Nye Zoom-rom slipper NTI

Bergen, NorgeDen populære videoen over IP-format NTI støttes nå i den nyeste versjonen av Zoom Rooms.

NTI-teknologi kobler medieenheter over et nettverk og brukes mye i produksjonen av direktesendt innhold. Den siste redesignet av designet er NTI5.

Flyttet utvider bruken av WIST Group-merket NTI i teknologier for videosamarbeid ytterligere. Zoom for MacOS- og Microsoft-team i 2020 og NTI akseptert i 2018 via Skype.

Med støtte for zoom-rom kan produsenter nå bruke NTI til zoom-rom for å lage historier som en live videokilde.

Selv om zoom-rom er mye brukt til bedriftsmøter, kan flyttingen ha et bredt spekter av applikasjoner i nyhetsorganisasjoner. Nyhetsstasjoner kan for eksempel bruke live videostrømmer fra reporteres mobiltelefoner i felten, og nyhetssendinger kan hente inn mange gjester og leverandører fra hele verden for lyd- og videostrømmer.

“Tempoet som globale videokommunikasjonssider har vokst det siste året for å støtte kundenes personlige behov, er imponerende,” sier Michael Namadinia, NTIs styreleder og daglig leder. “Zoom er den nyeste videokommunikasjonsplattformen for å omfavne NTI, som lar kundene gjøre mer med videostrømmene sine og åpne for en helt ny verden av videooppretting for dem.”

“Innovasjon er en av våre viktigste sektorer, og investeringene våre i Zoom er helt kundesentriske,” sier Brendan Ittelson, Zoom’s Chief Technology Officer. “Vi har fått tilbakemeldinger fra produsentene om at NDI-teknologi er viktig i direkte produksjon, og at det er noe de har ønsket seg en stund. Vi ønsket å sikre at det fungerte.”