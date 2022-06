Nyhet i IKEA-butikker i Belgia!

Den nye Vardande-kolleksjonen fra Ikea er designet for å «ta vare på deg og ditt hjem». Denne bærekraftige gruppen ble opprettet i samarbeid med 5 sosiale virksomheter i Asia som gir utsatte grupper en bedre hverdag gjennom arbeidsmuligheter. Settet vil være tilgjengelig fra august i Ikea-butikker i Belgia.

Vardani betyr god på svensk. Slik sett inkluderer kolleksjonen (tekstil)produkter designet for å hjelpe deg med å ta vare på deg selv, som kimonoer, yogamatter og tepper, samt handlepose, burlap-oppbevaringsløsning, boller og blomsterbed.

bærekraftig innsamling

Mye av sortimentet er laget for hånd, og de fleste materialene, som bananfibre, leire og jute, er hentet lokalt i nærheten av IKEAs partnersted for sosiale foretak i Bangladesh, Vietnam, Thailand og India.

Bomullen som brukes i sortimentet kommer fra mer bærekraftige kilder, noe som betyr at dyrking krever mindre vann, gjødsel og kjemiske sprøytemidler enn tradisjonelle metoder og bøndene får bedre fortjenestemarginer.

Vardandy ble født ut av en ambisjon om å skape arbeidsplasser og økonomiske muligheter for de som trenger dem mest. Ved å samarbeide med lokale sosiale institusjoner som gir arbeid til de som synes det er vanskelig å finne det på arbeidsmarkedet, bidrar vi til å forbedre hverdagen til et stort antall mennesker. Resultatet av dette samarbeidet er de håndlagde produktene som tilbys i IKEA-butikker over hele verden, sier Lena Sormon, Business Leader i IKEA Social Entrepreneurship.