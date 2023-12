Nyheter om Dragon Ball Super og en eventserie på Disney+... Her er en oppsummering av dagens kulturnyheter!

Klokken er 18.00, på tide å legge ut nyhetene du må ha. Mellom nyheter om Dragon Ball Super og Disney+s pågående serier, torsdag 21. desember 2023, la oss gå for en kulturell oppsummering.

Forfatteren av Dragon Ball Super-mangaen møter fansen for en viktig kunngjøring

for å feire utgivelsen av sin 100. episode Dragon Ball SuperToyotarō delte et rørende budskap i en utgave av magasinet V-Jump: «Takket være alle lesernes støtte, klarte jeg å tegne opptil 100 kapitler! tusen takk. Jeg har mange spennende scener i dette 100. kapittelet, sjekk ut neste side! Jeg jobber hardt for å gjøre ting enda mer interessant etter kapittel 100, så fortsett å nyte Dragon Ball Super Manga!!» Men det er ikke alt. I denne utgaven fikk vi også vite at mangakaen vil vises på den ukentlige Dragon Ball News 1. og 8. januar 2024. «Kritisk debatt». Så forvent en stor kunngjøring for å feire det nye året.

V-Jump kunngjør at Toyota vil delta i det ukentlige Dragon Ball News-programmet 1. og 8. januar 2024 for en «viktig diskusjon». https://t.co/Bx85PekDWJ — Dragon Ball Super (@DBSuperFrance) 20. desember 2023

2023s galeste anime tar en måneds pause: Vi sees i slutten av januar 2024!

David Production Studio (Fire Force, JoJos bisarre eventyr) avslørte sitt nye produkt til oss i oktober i fjor. Det er en tilpasning av Totsuka Yoshifumis manga, Heldig som ikke dør. Og det minste vi kan si er at denne scenen er årets morsomste. Heldig som ikke dør Fûko følger en ung kvinne som vil drepe seg selv. Men en vakker dag kommer en helt sinnssyk vandød inn i livet hans og forandrer alt. Animeen fikk stor ros da den fikk en vurdering på 7,87 på MyAnimeList. Men vi må være tålmodige for å vite hva som skjer videre. Heldig som ikke dør Tar en pause og kommer tilbake 23. januar.

Batman inviterer seg selv inn i DC-universet med denne serien

James Gunn bekreftet dette: Matt Reeves (Batman) vil inngå i DC Universes Batman-serie. Mannen bekreftet denne informasjonen ved å svare nettbrukeren i trådene. Arkham I motsetning til filmer som foregår i alternative universer som faktisk er en del av DCU Batman (og dens oppfølger snart) eller Joker: Folly a Deux. Så vi kan se andre karakterer i DC-universet ArkhamSelvfølgelig representerer serien asylet der noen av Batmans største fiender er innelåst, og starter med Jokeren.

«Jeg føler meg bra med det» Christopher Nolan er optimistisk med tanke på fremtiden til Hollywood

2023 blir et godt år for Christopher Nolan. Bildet hans Oppenheimer Det var en kritisk og kommersiell suksess. Til tross for hindringene (tidsperiode, aldersbegrensning, svart-hvitt-aspekt, etc.), samlet den inn over en milliard dollar i billettkontoret. Det er også regissørens største hit, med hans egne ord. Ordene han saImperium I et intervju diskuterte han den nåværende tilstanden til kino. Og han liker en film Oppenheimer Godt gjort, markedet er på rett vei. Teatrene fylles opp, produksjonene diversifiserer… For regissøren er det ingen tvil: 2023 er et fantastisk år for kino. Se hele intervjuet Her.

Fra skaperne av Jujutsu Kaisen, vil denne animeen ha en sesong 2!

På anime-siden ble vi behandlet med noen perler i år. Selvfølgelig fikk det konsekvenserAngrep på Titan Og Jujutsu Kaizen, men noen mindre nye funksjoner. En av dem er signert av studioet bak Jujutsu : Animasjon Helvetes himmel. Etter en bemerkelsesverdig sesong 1 har fansen ventet på mulige nyheter for sesong 2. Takket være Jump Festa 2024 klarte de å få tak i noen. Ro deg ned umiddelbart, det er ikke noe utgangsvindu i horisonten. Men det er fortsatt én scene og ny informasjon, spesielt om rollebesetningen. Dermed ble karakteren til Yamada Azeman Shuken erstattet av Ryota Suzuki (Blue Lock, My Hero Academia)

Disney+ utfordrer Stranger Things og Harry Potter med denne fantastiske serien: Kritikere er enstemmige

Det vi ser akkurat nå foran øynene våre er Rasi Shakti. Showet ville få fem sesonger på grunn av lidenskapen og dedikasjonen til fansen. #Percy Jackson Du vil være trending de neste 10 årene, stol på meg. pic.twitter.com/VFfz0Ad6Rz — The Seaweed Brain Podcast (@seaweedbrainpod) 21. desember 2023

tilpasninger Percy Jackson Ikke alltid enstemmig. Tilpasset fra Rick Riordans romaner skuffet filmene fansen. Men heldigvis for dem kan de ha en vellykket tilpasning for å endelig sette tennene i. Forts Percy Jackson & The Olympians Den ble utgitt i går på Disney+, og den ble godt mottatt. Den første tilbakemeldingen før den ble sendt var allerede veldig god (kvalifiserte serien som den beste originale Disney+-produksjonen), men fansen vinner definitivt og lar nettverkene få vite det. De vil fortelle Disney+ at de ser frem til andre sesonger!

