Nyheter om Norges kong Harald V, fortsatt på sykehus

Det norske hoff rapporterte igjen om helsen til kong Harald V, og rapporterte at han led av en infeksjon og var på sykehus.

Det er en diagnose. Kong Harald V av Norge Lider av feber, innlagt på sykehus i Oslo torsdag 4. august 2022, faktisk lider av infeksjon. Den norske domstolen kunngjorde fredag ​​ettermiddag 5. august at suverenen bør behandles med intravenøs antibiotika dersom «situasjonen er stabil». Så han skal bli på Rikshospitalet i noen dager.

Den norske avisen «VG» rapporterte suverenens besøk sent fredag Datteren hans var prinsesse Martha Louise . Rett før klokken 12.30 ankom Maude med Angelica Behan, 19, ved rattet i bilen hennes. Eldst av hans tre døtre Og dra etter en time. Avisen publiserte bildet Han smiler og viser dem til kjøretøyet. Dette tyder på at helsen til deres kongelige far og bestefar ikke er for alarmerende.

Harald V var på vei tilbake fra en seilkonkurranse i Genève

Den 85 år gamle monarken var i Sveits forrige uke. Han var lidenskapelig opptatt av seiling og reiste til Sveits for å konkurrere i Genève som en del av verdensmesterskapet på 8 meter. Kong Harald V pleide å delta i mange regattaer hvert år i sitt rike og i utlandet. Han vant verdensmesterskapet i 1987 og Europa i 2005 med laget sitt. Husk at han fortsatt har tre olympiader når han er kronprins: Tokyo-OL i 1964 – der han var, 27 år gammel, Norge-, Mexico i 1968 og Münchens flaggbærer i 1972.