Nyheter om opprinnelsen til Mars og Jorden

Noen astronomer har spekulert i at Jorden og Mars kan ha blitt dannet ved å legge til betydelige mengder materiale fra fødestedene til gigantiske planeter. Ved å vise at dette ikke burde være tilfelle, har andre kosmologer oppdaget at disse to planetene kan ha inneholdt gjenstander fra populasjoner av utdødde himmellegemer som ikke har noen direkte spor av meteoritter i beltet. Nøkkelasteroider.

Begrepet kosmokjemi tilskrives generelt Harold Eurek. De Nobelprisen i kjemi, Den siste mester Kvanteteori om atomer og molekyler, En av hans arbeider publisert i 1930 viser, vendt i retning av teorien om opprinnelse på begynnelsen av 1950-tallet. நிலா Og planeter generelt Solsystemet I en Bok utgitt i 1952 Videre, der begrepet ble introdusert, kan vi med rette betrakte det som et av utgangspunktene for kosmokjemi.

I de påfølgende årene gjennomførte Eure sammen med kolleger en omfattende analyse av fritiden sin. Kjemiske komponenter, Spesielt ustabil, i Meteorer, Ved sammenligning med forbindelserAtmosfære Fra சோலைல் Og steiner på jorden, og en overflod av kjemiske elementer i kosmisk skala for å oppnå en levedyktig oppløsning.

En artikkel han publiserte sammen med Hans Edward Suez (barnebarn) i 1956 om emnet Geolog Tjente som et av stedene til østerrikeren Edward Suez) Minneartikkel publisert i 1957 Av e. Margaret Burbitz, GR Burbitz, William A.. Fowler et al. Hoyle. Forklarte for første gang hvordan dette fundamentet fungerer Stjerner Kan integrere tyngre kjemiske komponenterHydrogen, Før Gjøre Og utover teorien om stjernenukleosyntese.

Solsystemet er et laboratorium for å studere dannelsen av gigantiske planeter og livets opprinnelse, som kan brukes sammen med andre deler av universet til samme formål. Mojo: Modellering av utseendet til de jovianske planetene, Det vil si at modellering av utseendet til de jovianske planetene var et forskningsprosjekt som førte til en serie videoer som presenterte teorien om opprinnelsen til solsystemet og spesielt opprinnelsen til gassgigantene. Sean Raymond. For å få den mest nøyaktige franske oversettelsen, klikk på det hvite rektangelet nederst til høyre. Engelske vers vises senere. Klikk så på mutteren til høyre for rektangelet, deretter “Vers” og til slutt “Auto Translate”. Velg “fransk”. © Laurence Honnorat READ Regjeringen vil utforske bruken av blockchain-teknologi for å få tilgang til den digitale økonomien, telekomnyheter og ET-telekom

Kosmokjemi, den kosmologiske nøkkelen til solsystemet

Analytiske modeller for kosmokjemi i løpet av de neste tiårene og Digital Dannelsen av planeter som et resultat av astronomisk og kinetisk teori Gass Innenfor rammen av teorien omAggregasjon Opprinnelig utviklet av forskere som Russland Victor Safronov Og USA George Weatheril. Dette resulterte i et syn på dannelsen av planeter i solsystemet, som er allment akseptert i dag og støttes ytterligere av observasjoner av dannelsen av unge planetsystemer. En god presentasjon om dette emnet er gitt i videoen over som er en del av serien. Det er også en utmerket bok Fysikk og kjemi i solsystemet At vi kan konsultere.

Men avhengig av hva man søker å forstå, kan scenen deles inn i flere mulige underscener, for eksempel utseendet til steinplaneter eller Gassgiganter, Så det er fortsatt arbeid å gjøre for å virkelig forstå hvordan planetene ble dannet. Med de nye dataene som er tilgjengelige, svinger pendelen når disse underdisplayene er mer nøyaktige. I dag ser vi et nytt eksempel publisert i bladet ” Vitenskapelige fremskritt Vi står i gjeld til forskerne ved Universitetet i Munster (Tyskland) og C டிte d’Azur Laboratory (Frankrike). California Institute of Technology (USA), Berlins naturhistoriske museum (Tyskland) og Free University of Berlin (Tyskland). Den er basert på den nye og mer nøyaktige oppløsningen av sammensetningen av steinplanetene på Jorden og Mars.

I en uttalelse forklarer Christoph Burkard, en kosmolog ved University of Munster, den første forfatteren av studien, det første målet til forskerteamet: ” Vi ønsket å vite om byggesteinene til Jorden og Mars kom fra utenfor solsystemet eller fra det indre solsystemet. “. Det bør få en løsning for deres overflod Isotoper Fra Metaller Sjelden i rike ytre lag Silikat På de to planetene Titanium, தி Zirkonium Og dette Molybden Spesielt ved å utforske Mars-meteoritter som aldri før.

Den kosmologiske modellen for dannelsen av solsystemet er en Gradient Kjemisk og temperatur Protoplanetarisk disk Den var full av gass og støv, planetene dannet av dens avkjøling Ting Den prosessenAvslå En attraksjon Sky Denne disken er omgitt av et råsolbærende støvete molekyl. I nærhetenStjerne Sentrerte, ganske steinete kropper Ubrukelig Og noen flyktige grunnstoffer, det vil si silikater og metaller.

Utenfor en linje som kalles snø eller is, er den omgitt av et støv Kode Is, hovedsakelig vann, komprimeres med karbonholdige meteoritter som kometer og de berømte Angerfull D’Alende. Dermed ble steinplaneter født på innsiden av den protoplanetariske skiven og gasskjemper på utsiden. Torsdag Og Saturn, Og isgiganter Neptun Og Uranus.

Den kjemiske gradienten finnes på overskuddsnivået til noen isotoper, så den kan brukes som sporstoff for å estimere hvilket kjemisk reservoar som er i en viss avstand fra solen. Emne Å lage en meteoritt er et stykke som noen ganger dannes under kollisjonen av en stor kropp Embryo Planeter eller planeter (se detaljer om disse begrepene i videoen ovenfor).

Imidlertid indikerer tegn og andre prosesser av en turbulent blandingsprosess på den protoplanetariske skiven at materiale blir overført mellom de indre og ytre delene av skiven. Eksperter i dag diskuterer i økende grad eksistensen og viktigheten av disse materialoverføringsprosessene. For lenge siden antydet en studie til og med at det var en frakobling mellom disse to delene av disken og at det forhindret kjemiske utvekslinger.

Arbeidet til Christoph Burkard og hans kolleger ser ut til å være i harmoni, noe som fører til erkjennelsen av at Jorden og Mars primært er avledet fra solsystemets indre virkemåte, og at bare noen få prosent av komponentene til disse to planetene danner ‘ bortenfor’. den ‘Rundt den runde stien Torsdag er George Weather godt enig med en scene han allerede har avansert.

Husk at de fleste meteorene vi ser på jorden har god grunn til å tro at de kom fra Asteroidebelte Viktig mellom tirsdag og torsdag. Dette beltet i seg selv har vært befolket av små himmellegemer fra både det indre solsystemet og dets ytre områder gjennom solsystemets historie, spesielt på grunn av gravitasjonspåvirkningen fra Jupiter. Ikke-kullsyreholdige kondritter reflekterer den ytre protoplanetariske skivesammensetningen utenfor Jupiter og de ikke-karbonerte kondrittene den nedre indre delen.

Minne ubeskyttede meteoritter i hovedasteroidebeltet

Overfloden av titan-, zirkonium- og molybdenisotoper på den protoplanetariske skiven kan modelleres etter fordeling av materie for å danne fjellformasjoner, slik at vi kan gå tilbake til utseendet til materialet i beltet.Asteroider Og lage en Toppflis Av Mars og Jorden. Disse prøvene ble kombinert med data fra nye målinger av disse isotopene i Mars-bergartene, og tilfellet med jorden er allerede godt kjent.

Kosmokjemikere har oppdaget at de ytre steinlagene på Jorden og Mars har lite til felles med de karbonholdige kondrittene i det ytre solsystemet på nivå med de nylig bestemte isotopene, noe som bare kan forklares hvis disse planetene er isolert fra materielle tilførsler. I form av materialer som er vanlige for karbonholdige kondritter, er “småstein” ikke som en scene som involverer en betydelig akkumulering (Småstein På engelsk, som vist i diagrammet nedenfor og Sean Raymonds beskrivelser i videoen ovenfor) laget på den ytre overflaten av den protoplanetariske skiven.

Det andre funnet, uttrykt av isotoper, er at sammensetningen av Mars og Jorden ikke blir forstått ved å begrense seg til de kjemiske reservoarene av kjente karbonholdige og ikke-karbonholdige kondritter. På den annen side kan det godt illustreres fra det tredje reservoaret beskrevet av den kjemiske gradientprøvetakingen i den protoplanetariske skiven, som er reservoaret knyttet til det indre. De små steinlegemene som finnes i dette området finnes ikke i hovedasteroidebeltet, men en del av dem ser ut til å tilhøre Jorden og Mars.

Vi tror kanskje at det er det samme for fredag Og Merkur Selv om disse funnene ikke forstyrrer det klassiske skapelsesscenarioet Jordiske planeter Fra Rock Planet kjernekollisjoner beskrevet av Sean Raymond i forrige video.