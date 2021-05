Nyheter om WWE-stjerner kan nevne Daniel Bryan på flyet

Å nevne Daniel Bryan i WWE-programmering antyder at WWE ikke har noen ny regel mot potensialet PWInsider.

Brian mister WWE Universal Champion Roman rule for to uker siden – Tvunget til å forlate SmackDown. Brian’s WWE Kontrakten skal ha gått ut Han tenker fortsatt på den kvelden og hva hans neste trekk blir. WWE sies å “presse hardt” for å signere en ny kontrakt.

Brian har foreløpig ikke kommentert tapet offentlig. WWE har flyttet ham til alumni-delen av nettstedet.

Hvis WWE virkelig ønsket å komme seg vekk fra Brian, ville de ikke. WWEs håndtering av Brian var helt annerledes for noen som CM Punk og reglene mot å nevne navnet hans på flyet.

Den siste uken Etter Bell, Corey Graves og Vic Joseph delte tankene sine om hva Brians neste trekk ville være.

“På dette tidspunktet spiller Brian kortene mine så vidt jeg vet. Han har ikke gitt ut noen offentlig uttalelse om hva som er neste. Det er mye spekulasjoner i internettbrytingsamfunnet,” sa Graves. “Dette er hva vi trenger å jobbe med på dette tidspunktet.”

I intervjuer den siste måneden har Brian sagt at han ønsker å holde seg borte fra heltidskamping, slik at han kan tilbringe mer tid hjemme med familien. Brian uttrykte også interesse Prøver å jobbe for WWE, men bryter fortsatt med utendørs reklame.