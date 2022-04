Fjördkraft League (Norge)

Stavanger

Greg Maltin Merket Saint-Leonard isring Ikke bare for hans eksepsjonelle ferdigheter som angriper i Freebore, men også for hans uærbødige oppførsel og holdning. Moultin forlot Freiburg, aldersgrensen og prestasjonene var litt lave, men hans sympatiske hovedstad forblir den samme.

Til de som kjente mannen var vi ikke overrasket over å høre om hans engasjement Amerika hockey Som trener for sitt utviklingsprogram. Det har bråket i USA siden han ble den første fargespilleren som fikk slik status. Men i hjertet en hockeyspiller, i skinn, som en sjømann: ropet fra det åpne hav er sterkt. Maltin tok på seg skøytene … en spiller!

Maltin forteller William Douglas at en av hans unge spillere han trente åpnet øynene hans NHL.com: Jeg var i snøen på keeperøkter og en av spillerne mine, Charlie CeradoSer på meg, «Hva gjør du? Hvorfor kom du ikke tilbake for å spille? Jeg ser deg her, måten du skyter på, du er morsom, du er ikke en trener., du er en spiller.»

Han trener alene i 16-tiden.

Det har gått noen måneder siden Maldin innså denne ufullkomne følelsen som spiller. Han reiste hjem til Massachusetts på juledag for å hente noe ubrukt utstyr fra sesongen 2019/20. Han begynte å ankomme USA Hockey Training Center klokken 04.00 for å skate alene før treningsdagen startet.

Etter nesten 900 dagers pause, landet han i Stavanger, Norge, kort tid før sluttspillet, etter å ha spilt noen diskrete kamper med Kalamazoo, en klubb tilknyttet Columbus og Cleveland. Med seg spiller han for tiden semifinalen mot Sparta Surfs (serie 2-2, avgjørende kamp på hjemmebane i kveld). Rekorden hans? 14 kamper, 3 mål og 4 målgivende pasninger.

Moultin vil ikke være i stand til å spille på slutten av sesongen ettersom han har signert for å spille i 3ICE for 3-mot-3 Professional League, som debuterer i USA og Canada denne sommeren. Men før det kan han ha feiret en siste tittel, som er norgesmestertittelen med toppfavoritten oljemenn i den ordinære sesongen.