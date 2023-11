Nyinnspilling av Max Payne 1 og 2 kommer

Med ryktene rundt spillet Alan Wake 2 fra Remedy Entertainment kan noen ha glemt at studioet har lovet nyinnspillinger av de to første titlene til Max Payne. Heldigvis har vi en interessant oppdatering!

Annonsert i april 2022, nyinnspillingen av Max Payne 1 OG 2 av Remedy ville være studioets neste store utgivelser. I det minste sa Remedy i en finansiell rapport, og sa at prosjektet hadde «beveget seg mot produksjonsberedskap.»

«Vi har fått klarhet i stilen og omfanget av spillet, og vi har et usedvanlig godt organisert team som jobber med det. Med disse prestasjonene er vi begeistret for prosjektet og dets fremtidige suksess,» la studioet til.

Produksjon av nyinnspillinger av Max Payne 1 OG 2 Det er en utviklingsavtale mellom Remedy og Rockstar-selskapet, som vi skylder Grand Theft Auto OG Red Dead Redemption. Men siden prosjektet fortsatt er i sin tidlige produksjonsfase, må vi vente før vi vet en utgivelsesdato.

For resten er Remedy-studioet fortsatt veldig opptatt med suksessen tilAlan Wake 2som vil ha to innholdsutvidelser i løpet av det neste året. Kontroll 2 Det er fortsatt i planene, men fortsatt i «proof of concept»-fasen, så det er et stykke unna en lansering.