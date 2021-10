Nykjent FIFA -navn?

Trykk på montasjen vår Byrne: Mest favoritt for den siste seieren?

Forrige torsdag forårsaket en uttalelse fra EA Sports en bølge av spenning blant alle FIFA -fans, og kunngjorde at den berømte fotballsimuleringen kan endre navn: “I fremtiden studerer vi også ideen om å gi nytt navn til spillene våre. EA SPORTS Football . Vi gjennomgår vår navnerettighetsavtale med FIFA separat.

EA Sports FC?

Stilt overfor denne nyheten, The Polygon -nettsted Undersøkelse for å finne nytt navn for FIFA. Det kan være EA Sports FC, som ble arkivert den 1. i UK Intellectual Property Office og EU Intellectual Property Office. Hvis ingenting har blitt arkivert i USA ennå, gjør EA Sports -representanten nektet å kommentere varemerkeregistre i Europa navnet EA Sports FC troverdig for FAs suksess. Fortsettelse følger.