Nykommer innvandrerkvinners opplevelse av fødselshelseinformasjon: en spørreundersøkelse ansikt til ansikt i Norge

Int J Environ Res Public Health. 15. juli 2021; 18 (14): 7523. doi: 10.3390 / ijerph18147523.

ABSTRAKT

Begrenset forståelse av helseinformasjon kan bidra til økt risiko for uønskede mors utfall blant innvandrerkvinner. Vi undersøkte faktorene knyttet til innvandrerkvinners forståelse av informasjonen fra barselpersonalet og bestemte hvilke helseproblemer som kvinner hadde fått utilstrekkelig dekning. Vi inkluderte 401 nylig migrerte kvinner (≤ 5 år) som fødte i Oslo, unntatt migranter født i høyinntektsland. Ved hjelp av en modifisert versjon av Migrant-Friendly Maternity Care Questionnaire, intervjuet vi kvinner ansikt til ansikt etter fødselen. Risikoen for dårlig forståelse av informasjonen fra barselpersonalet ble vurdert ved hjelp av logistiske regresjonsmodeller, presentert som justerte oddsforhold (ORa), med 95% konfidensintervaller (CI). De fleste av de 401 kvinnene ble født i regionene Europa og Sentral-Asia, etterfulgt av Sør-Asia og Nord-Afrika / Midt-Østen. En tredjedel (33,4%) rapporterte dårlig forståelse av informasjonen som ble gitt dem. Lav beherskelse av norsk språk, flyktningestatus, mangel på full utdannelse, arbeidsledighet og rapportert behov for tolk var forbundet med dårlig forståelse. Flyktningestatus (ORa 2,23, 95% KI 1,01-4,91), samt behovet for en informert tolk, var uavhengig forbundet med dårlig forståelse. Kvinner som trengte en profesjonell tolk, men som ikke fikk den, hadde høyest risiko (ORa 2,83, 95% KI 1,59-5,02). Familieplanlegging, morsmelkerstatning og humørsvingninger etter fødselen ble rapportert å være de hyppigste temaene som ikke dekkes nok. Optimal forståelse krever større bevissthet om behovene til en voksende og språklig mangfoldig befolkning, og fordelene ved tolketjenester i helsetjenestepolitikken og blant helsearbeidere.

PMID:34299974 | GJØR JEG:10.3390 / ijerph18147523