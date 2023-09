Nyoppdaget komet Nishimura vil være synlig på himmelen denne helgen

Denne lille steinete og isete kroppen, hvis nøyaktige størrelse fortsatt er ukjent, har fått navnet sitt fra den japanske amatørastronomen Hideo Nishimura, som observerte den for første gang 11. august.

«Det er sjelden å finne en komet like før dens maksimale oppløsning. De fleste oppdages måneder før den passerer nærmest Solen», understreker CNRS-forsker Nicolas Piver ved Paris-observatoriet – PSL.

«C/2023 P1», fra det vitenskapelige navnet, har en langtidsbane med et siste pass nær Solen for 437 år siden, forklarer han til AFP. Astrofysikeren bemerker at ingen spor etter denne frosne observatørens siste passasje er funnet i astronomiske arkiver.

Kometen Nishimura vil passere nærmest Solen 17. september: den vil være 33 millioner kilometer fra stjernen, eller «mindre enn en fjerdedel av avstanden fra Jorden til Solen», og 125 millioner km fra Jorden, sier Nicolas Piver. .

Vi kan allerede se det, men det blir mye lysere denne helgen, spesielt på den nordlige halvkule. «Det er best å se på himmelen før soloppgang (rundt kl. 06.00), til venstre for Venus (ofte kjent som kveldsstjernen), og se nordøst på en klar himmel fri for lysforurensning,» råder søkeren.