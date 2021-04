Nytt CFANS-kurs forbinder mat og kultur – Minnesota Daily

CFANS-professor Job Ubbink stiller for et portrett på St. Paul-campus torsdag 22. april. Ubbink opprettet et nytt kurs med fokus på skjæringspunktet mellom mat og kultur.

Dr. Job Ubbink har reist verden rundt til steder som Sveits, Brasil, Russland, Storbritannia og USA for å studere matvitenskap.

Hans erfaring som reisende og hans lidenskap for hvordan mat forbinder mennesker utløste hans visjon for et nytt kurs kalt “Food Culture and Customs” ved University of Minnesota College of Food, Agriculture, and Natural Resources Sciences.

Kurset er åpent for studenter på grunn- og høgskoler i forskjellige fagområder. Målet med kurset er å styrke studentens forståelse av sin egen kultur og andres kultur, samt deres syn på verden i forhold til mat.

Studentene fullfører oppgaver på matforbruket og skriver et forskningsprosjekt som undersøker utviklingen av en valgt mat eller analyserer en matskikk og kultur fra en bestemt gruppe rundt om i verden.

Ubbink, universitetsprofessor og direktør ved Institutt for matvitenskap og ernæring, sa at han var inspirert av det han lærte under sine reiser rundt om i verden.

“Jeg har vært heldig å være en del av ulike samfunn, enten det er av private eller profesjonelle årsaker,” sa Ubbink. “Og virkelig å innse at det er flere måter å gjøre noe på og hvordan man kan samhandle og hvordan man kan utveksle informasjon, det er en fascinerende prosess, og jeg ønsket å dele den med studentene.”

Det nye kurset startet i våres med over 60 studenter påmeldt. Ubbink, universitetsprofessor Dr. Francine Overcash, og førsteamanuensis Dr. Craig Hassel jobbet sammen for å utvikle og levere kurset.

“Disse lærerne, jeg kan ikke si nok om dem,” sa Grace Atchison, en førsteårsstudent som tok kurset. “De er så tydelig interessert i det de underviser i, men de er også veldig interesserte i det vi har å si, så det gjør alltid klassene veldig morsomme.”

Gjennom hele kurset deler studenter og lærere erfaringer med hverandre om sine egne kulturer i forhold til mat. Studentene får i oppdrag å intervjue noen med en annen kulturell bakgrunn for å lære om endringer i spisevaner over tid.

Tredjeårsstudenten Nathan Seim vokste opp i Midtvesten og sa at besteforeldrene ønsket å assimilere seg etter innvandring til USA fra Norge og Sverige. Besteforeldrene deres leste oppskrifter på baksiden av suppeboksene eller avisene for å ta i bruk ny kosthold.

Seim sa at det under pandemien kan være vanskelig å møte eller samhandle med studenter fra forskjellige bakgrunner og kulturer. Kurset har hjulpet Seim å få den erfaringen i et virtuelt miljø.

“Jeg elsker dette kurset. Jeg tror det er min favorittbane jeg noen gang har tatt hvis jeg er helt ærlig, ”sa Atchinson. “Uansett hva du gjør, tror jeg det er viktig å kunne kommunisere med mennesker som er forskjellige fra deg. [and] å ha et mer globalt perspektiv på verden. “

Kevin Welshons, en andreårsstudent som tok kurset, sa at en av de viktigste leksjonene han lærte, var å vite hvor kreditt skyldes masseprodusert mat som finnes i dagligvarebutikker over hele USA.

«Jeg tror når vi går bort fra hvordan maten vår blir dyrket, tror jeg vi mister kontakten med den åndelige verdien. Og den dag etter dag er det hardt arbeid å dyrke noe, ”sa Welshons.

Professorer planlegger å undervise kurset personlig på East Bank campus om høsten og på St. Paul campus om våren.

“Som instruktør i visse klasser jeg underviser, kan du ikke høre mye om studentbakgrunnen til studentene. [or] kulturell bakgrunn, ”sa Overcash. “Det er det jeg fikk fra [the course] som instruktør og lære om studentene mer på et personlig nivå. “