Nytt forsøk på å tvangskrysse den polsk-hviterussiske grensen

Polske grensevakter sa torsdag at mer enn 230 migranter hadde blitt tvunget til å flykte fra Hviterussland til Polen.

Den europeiske union (EU) og USA har anklaget Hviterussland for å planlegge krisen som gjengjeldelse for europeiske sanksjoner mot president Alexander Lukasjenko, som ble innført etter at masseprotester ble knust etter et omstridt presidentvalg.

onsdag kveld, “En aggressiv utlending angrep grensen vår til polske tjenester ved å kaste steiner og grener.“, ifølge grensevaktene.

Innvandrere har ødelagt en del av piggtrådgjerdet. “Hele arrangementet fant sted med intens deltagelse av hviterussiske soldater som ga grensevaktene, politibetjentene og soldatene bind for øynene med strobelys og lasere i det intense grønne og røde lyset.“, sa grensevaktene.

Ifølge talskvinne for grensesikkerhet Anna Michelska “Fem innvandrere ble innlagt på sykehus. Disse menneskene er slitne, men legene sier de kan forlate sykehuset«Andre innvandrere har returnert til Hviterussland.

I alt registrerte polske grensevakter onsdag 375 forsøk på ulovlig kryssing av EUs østgrense til Hviterussland.

Polske medier anslår at minst et dusin mennesker har omkommet på begge sider av grensen siden krisen startet i sommer.