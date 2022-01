Nytt kapittel i Djokovic historie: Serbian løy til myndighetene da han ankom Australia

Etter avgjørelsen til dommer Kelly om å refundere visumet hans, ble Novak Djokovic løslatt fra Park Hotel, som hadde vært låst siden hans ankomst på australsk jord, og kunne trene på Australian Open tirsdag morgen. Til tross for å vinne den juridiske kampen mot den australske regjeringen, har immigrasjonsminister Alex Hawk fortsatt rett til å trekke tilbake visumet sitt og deportere serbere fra australsk territorium.

Samtidig fikk vi vite at verdens nummer én-spiller løy for myndighetene ved å unnlate å nevne at han hadde reist til Spania før han kom til Melbourne. I sin form for å komme til Australia spurte han: “Har du reist de siste fjorten dagene?” Serberen svarte «nei» på spørsmålet.

I løpet av denne tiden forlot imidlertid Djokovic den serbiske hovedstaden Beograd for å bli med Spania og trene i Marbella. Tallrike bilder og videoer publisert av Choto Tennis Academy bekrefter eksistensen av Serbia. Djokovic forlot Spania til Australia 4. januar.

Tydelig oppgitt på oppmøteskjemaet “Det er en alvorlig lovbrudd å gi falsk eller villedende informasjon. Du kan bli utsatt for sivil straff.”Ifølge Daily L’Équipe kan han risikere opptil 12 måneders fengsel. Spilleren rettferdiggjorde seg ved å svare tolleren da han ankom australsk jord at skjemaet var fylt ut av Tennis Australia.

Men dette vil gi australske myndigheter nytt korn, så de må raskt kunngjøre om spilleren har blitt utvist fra australsk territorium eller om han endelig kan komme seg til Australian Open.