Nytt slag for dronning Elizabeth II

Flere kilder har fortalt til The Mirror at Megan Markle og prins Harry ikke skal til London i julen. Dronning Elizabeth II inviterte dem imidlertid til en familiefeiring, men de takket nei til invitasjonen. Dette betyr at suverenen ennå ikke vil møte lille Lilipet Diana, som ble født 4. juni.

⁇ Så vi vet allerede at Harry og Megan ikke vil være der. Hvis de hadde gjort det, ville de sannsynligvis allerede advart familien Det sier statlige kilder til Mirror. ” Det er synd, for dette er den første julen uten dronningens ektemann, prins Philip 2, som døde i april i fjor.