Nytt spill: Turbo Overkill – Apogee Entertainment, Trigger Happy Interactive – Nyheter

Apogee returnerer foran scenen I fjor Hadde stor innvirkning på FactorNews: tilbakekomsten av Jasa le Nounors. Men så langt er det ikke mye å få tennene med i spill: Apogee har gitt ut Turbo Overkill Innledende tilgang. Laget av Trigger Happy Interactive, dette er det første spillet, kan man tro Boomer snikskytter Det kan oversettes som «FPS for Emitted Quadro».

Men bak neo-retro-grafikken skjuler det moderne spillingen Cropping Hook, muligheten til å løpe på vegger og senke tiden, opplåsingsevnen og oppgraderinger for våpnene hans. I likhet med 90-tallets shareware, inneholder denne første tilgangen bare den første episoden, men det skal være tre i den endelige versjonen som er planlagt tidlig i 2023. Alle selges for mindre enn 20 euro, og det er en spillbar demo for de som er nølende før de sjekker ut.

Merk at Trigger skjuler en eks-motor bak Happy Interactive. Vadaholic. Som kallenavnet hans antyder, er han en kjent Doom-fan. Hans totale kaosmodus Dette presser GZDoom-funksjonene. Snarere dommeren.