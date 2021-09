Nytt system for å overvåke den marine lakseoppdrettets strukturelle integritet

Light Structures, en ledende leverandør av fiberoptiske nivåovervåkingssystemer for marine applikasjoner, har signert en avtale om å tilby et strukturelt overvåkingssystem basert på Fiber Progress Technology (FBG) som skal installeres på gården der Salmar for tiden ligger. Åpent vann nær Frohwet på vestkysten av Norge.

Ocean Form 1 ble lansert i 2017 og er et fullverdig pilotanlegg designet for å teste de biologiske og tekniske aspektene ved marint havbruk. Det nye oppdrettskonseptet introduserer håndgripelige fordeler for havbruksarbeidsflyten, ikke minst med evnen til å dyrke sunn fisk på grunn av den kontinuerlige sjøvannstrømmen. Ocean Form 1 består av seks store garn arrangert i et sirkulært flytende system med en total kapasitet på 1,6 millioner laks.

Ocean Form 1 teknologipartner ga Salmar Light Structures i oppdrag å tilby et tilpasset overvåkingssystem som bruker SensefDM-teknologien som et alternativ til tradisjonell elektromekanisk overvåking, for å gi svært nøyaktige konfigurasjonstrykk- og utmattelsesdata for livssyklusforskning utført av DNV.

“Vi tilbyr løsninger for strukturell trykkovervåking skreddersydd for mer enn 300 fartøyer av forskjellige størrelser og typer ved bruk av FPG -systemet,” sa Ernat Sehig, Senior International Sales Manager, Light Structures. “Tilpasset prosjektart av vårt arbeid med store fartøyer og spesialfartøyer demonstrerer vår evne til å tilpasse SENSFIBTM til unike strukturer som havbruket. Dataene vil støtte optimalt vedlikehold og ytterligere marine akvakulturforbedringer.”

“Vi tror at nøyaktig konstruksjonstrykk- og utmattelsesmåling av lette strukturer vil gi et vesentlig bidrag til utviklingen av strukturelle endringer og alternative marine havbruksdesigner, samt nye prosesser og arbeidsflyter som ytterligere vil styrke oppdrett fra land.”