Nytt tilfelle av salmonella påvist ved Ferrero-anlegget i Arlon

Torsdag sa Federal Agency for the Safety of the Food Chain (Afsca) i Belga at et tilfelle av salmonellainfeksjon var oppdaget i miljøet ved Ferrero-anlegget i Arlon, som bekrefter informasjon fra Sodenfo. Afsca er imidlertid beroliget og spesifiserer at ingen matvarer har testet positivt, funnet muligens på grunn av økt kontroll over anleggets ansatte etter at stedet ble stengt i fjor.

«De har tatt de nødvendige tiltakene», beroliger Afsca-talskvinne Aline van den Broeck, med henvisning til fabrikkansatte i provinsen Luxembourg. «Risikoen er fullstendig kontrollert», fortsetter hun. «Ingen ferdig produkt beregnet på konsum har noen gang testet positivt.» Ingen produkter forlot imidlertid fabrikken, bemerker talskvinnen.