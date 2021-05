Nytt veggmaleri kommer til 100 familiebutikker i Petersburg

Det nye veggmaleriet ble malt av Andy Ecchall fra Edmunds, Washington. (Joe Vicknicky / KFSK)

Hummer og Wikan feiret grunnleggelsen av det 100. Petersburg-familieselskapetDen tiende Jubileum i løpet av helgen på Lille Norgesfestivalen. Aksjonærer og arbeidere presenterte torsdag kveld et nytt veggpanel med tre paneler på siden av jernvarebutikken i sentrum. Det hedrer grunnleggerne av selskapet og deres historie og norske røtter.

Dette er det andre store bymaleriet på mange år i Petersburg. De er faktisk tre malerier som ble avduket etter Little Norway Festival 2021-konkurransen.

Bud Samuelson henvender seg til Little Norway-festivaldeltakere og Hammer- og Wikan-bidragsytere torsdag 13. mai 2021 på Excel Street. (Joe Vicknicky / KFSK)

Bud Samuelson, styreleder, takket kunder for selskapets århundre med virksomhet, noe som er en sjeldenhet for en dagligvarebutikk, spesielt en frittstående butikk.

“Vi har tjent samfunnet vårt i 100 år på grunn av dere alle, våre kunder,” sa Samuelson.

Hammer og Wikan har dagligvarebutikker, jernvarer og nærbutikker. Men det begynte i det små og solgte bare melk fra kyr oppdrettet på det nærliggende fastlandet. Selskapets visepresident, Bruce Wester, leste historien om partnerskapet som norske innvandrere John Hammer og Andrew Wickan startet i 1921 og kalte det opprinnelig The Petersburg Dairy.

“John og Andrew ville ta en båt til Point Agassis og kjøpe melk fra bønder for 10 øre per kvartal, og deretter ta den tilbake til byen og flaske den opp og selge den for 15 øre,” sa Wester. “I 1924 lånte John og Andrew $ 1000 og kjøpte stykket som nærbutikken nå er i. Dette er den eneste gangen de har lånt penger til sin virksomhet.”

Partnerne flyttet meierivirksomheten til dagligvarebutikken i dag og endret navnet til Meieri og dagligvare, noe som gjenspeiler flere tilbud. De utvidet bygningen i 1934. Westre sa at de til slutt endret navnet Hammer og Wikan og la til noen apparater og husholdningsartikler.

“I disse tider ankom de fleste dagligvarer i en båt, lastet i fat,” sa han. “Mye av varene ble sendt fra Seattle på dampskip, enten det eller på fiskebåter tilbake til Petersburg. Frukten ble tørket og osten kom på hjul på 25 pund.”

Selskapet startet en ny butikk i 1960 i sentrum og la til fiske- og fiskeutstyr og marint utstyr sammen med en slakterbutikk. I 1995 flyttet jeg utvidelsen av min matbutikk til en ny bygning på Howkan Street i nærheten av Mountain View Manor. Det nye veggpanelet med tre paneler hedrer grunnleggerne og historien til selskapet. Tegnet av Andy Eccleshel, eier av Mural Works, Inc. I Edmonds Washington.

Familiemedlemmer trekker bånd for å avdekke det nye veggmaleriet. (Joe Vicknicky / KFSK)

Bedriftsstyresekretær Wendy Westre forklarte hver av de tre scenene. Det første panelet til venstre viser grunnleggerne i deres tidlige dager som jobber sammen foran sin første butikk, det norske flagget til landet de ble født i, og familiens fiskefartøyer Curlew og Beaver One.

“Det er med stolthet og respekt vi hedrer hardtarbeidende fiskere i samfunnet vårt,” sa Wester.

Midtpanel av John Hammer og Andrew Wiccan i FiftiesDen tiende Jubileum. Devils Thumb er i midten, og under vannkanten av Petersburg med vikingskipet Valhalla og forretningspartnere inne i sin første bygning på 1930-tallet. Westre forklarte også tredje plate.

“Det amerikanske flagget flagrer for å minne oss om at grunnleggerne våre elsket sitt nye land og adopterte det,” sa hun. “Over midten er de nåværende konstruksjonene til Wickan Hammer. Midt i bunnen står de to partnerne som står foran en tidlig leveringsbil.”

Sig Burrell kjører en jitney med en motor som selskapet bruker for å levere dagligvarer i Petersburg havner. (Joe Vicknicky / KFSK)

Selskapet tilbød en motorisert vogn som ble brukt til å bringe dagligvarer til den overfylte fiskeflåten. Bruce, Westers ektemann, fortalte noe om selskapets historie.

“Denne tjenesten var ikke uten utfordringer,” sa han. “Det var en rekke ganger, for det meste under veldig lavvann, at Jitney ikke ville være i stand til å redusere farten nok for den bratte stigningen på klippen og havne i vannet.”

Westre sa at bryggetjenesten fortsatte inn på 1980-tallet, men endte da byen forbød motoriserte kjøretøyer på bøyer.

Dette aspektet av maskinvarebygningen i sentrum ble dekorert med et veggmaleri fra 1993 av lokal kunstner Val Hauer, dekket i 2019. Det maleriet i blå nyanser viste hvaler, laks, øyer, Devils Thumb, en fiskebåt og Sons of Norgeshallen. .

Art Hammer (Joe Viechnicki / KFSK)

Selskapets nåværende daglige leder Jim Floyd ønsket representanter fra fire generasjoner av de to familiene velkommen til avdukingsseremonien. Han hedret også den 99 år gamle Art Hammer som ledet selskapet i 42 år før han gikk av med pensjon.

“Han er fremdeles hos oss i dag og vil feire 100 år i juli,” sa Floyd.

Hummer og Wiccan holder også gatedans og andre samlinger i løpet av helgen og kan ha andre arrangementer gjennom året.