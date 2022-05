Nytt vikinggravskip oppdaget i Norge

Arkeologer sier de ved et uhell har identifisert eksteriøret til et nytt vikingskip begravd dypt under jorden nær byen Quinnestal på Sørvest-Norge. Denne strukturen kan inneholde rester av en eldgammel elitefigur.

Arkeologer oppdaget denne unike gropen under en radarundersøkelse av bakken før de konstruerte en vei i nærheten. Denne typen utstyr sender radiobølger dypt ned i bakken, hvor de spretter av objekter og lar forskere kartlegge disse strukturene. Ifølge den første analysen vil strukturen dateres Mellom 500 og 1000 år. Begravelsen av båten er før tiden da vikingene hadde fremgang og utvidet sitt territorium ved å utføre angrep.

En eller flere høytstående tjenestemenn?

I følge radarundersøkelse og båtoppfatning måler sistnevnte Åtte til ni meter lang. Foreløpig vet ikke arkeologene så mye om strukturen. Det vet vi imidlertid at han var Skikken med å begrave viktige personer (Som medlemmer av eliten i samfunnet) med skipet sitt. Det kan til og med være levninger av en eller flere personer på en båt.

Det er neppe mye igjen på båten. » Jordsmonnet i området bidrar ikke til bevaring av organisk materiale. Og ofte bare spiker og andre metallgjenstander«Arkeolog Johnny Kosevic ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), som har utført undersøkelsen, bemerker.

» Båten ser ut til å ha blitt gravd ned i bakken før den ble voll«Franz-Arne Headland, som jobbet med utgravningene, legger Stilker til.

Merk at det kun er funnet tre vikinggraver i god stand i Norge: Tune (oppdaget i 1868), Coxstad (oppdaget i 1880) og Osberg (oppdaget i 1904). Nå er de alle utstilt i Oslo.

I 2018, og for første gang på mer enn et århundre, ble The Eksteriøret på en annen slik båt Funnet under noen få centimeter med sand nær hovedstaden. Den dag i dag utforsker norske arkeologer fortsatt sakte men sikkert disse levningene.