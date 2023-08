Nyunionisten Mathias Rasmussen så på fra Norge: «Holland vil gjerne ha ham tilbake på landslaget»

«Du fant den rette personen, jeg er stor fan av Mathias!» Sievert Heldne Nilsson, Rasmussens tidligere kaptein på Braun Bergen, smiler mens han tar telefonen fra Norge. Den 30 år gamle midtbanespilleren, som var to sesonger med Rasmussen frem til i sommer, har hyllet sin tidligere lagkamerat, som er seks år yngre. «Han er hjernen i laget vårt. Han begynner. Som defensiv midtbanespiller var målet mitt å få ballen fordi jeg visste at han kom til å gjøre jobben. Jeg har aldri sett en spiller med så utmerket skanningskvalitet: selv i vanskelige situasjoner vet han hvordan han ser bevegelsen til lagkamerater som andre ikke har sett og skaper fare. Han tenker raskere enn andre.

Da han ankom Braun Bergen fra Norsjeland i oktober 2020, hvor han gned seg med eks-unionist Simon Adingra, etablerte Matthias Rasmussen seg raskt i startelleveren. Han flyttet deretter inn i en mer offensiv 4-3-3 som kantspiller. «Selv da han kom inn, slet han med å holde på spillet i 90 minutter. Husker sin tidligere kaptein som spilte på Vasland-Beveren fra januar til august 2021. Den hadde veldig gode tider, og var til tider mindre synlig. Han er en som bør gis ansvar og spillet skal gå gjennom ham. Vet hvordan han kan gjøre en forskjell på egen hånd og gjør laget bedre. En leder? Det er ikke han som roper i garderoben, men han er den som forteller oss hva vi skal gjøre når et taktisk element må endres i løpet av en kamp.

På slutten av 2021 ble Braun Bergen endelig nedrykket til norsk divisjon 2. Foran ville Rasmussen returnere til Eliteserien med 15 mål og 8 assists på 28 kamper, og vant tittelen. Så mye at han fikk øye på landslaget, men kom aldri til A-ene.Han burde ha blitt oppringt for lenge siden, Foran Sievert Heldne Nilsen. Det faktum at vi brukte hele 2022 på D2 tillot oss ikke å virkelig utmerke oss. Men det er bare et spørsmål om tid for Mathias: Jeg er sikker på at Holland ville elsket å ha ham bak seg på landslaget. (Smil).«

Rasmussen begynte i Belgia i en alder av 25. ©vincent duterne info@vincentduterne.com

Etter elleve møter, alle erfarne i en holders sko, forlot Rasmussen Norge ved starten av sommerens overgangsvindu for å bli medlem av Unionen. Den 25 år gamle sportsdirektøren Chris O’Loughlin var imponert over måten han ble kjent med ham på. «Avgangen hans kom ikke som noen overraskelse i Bergen, hvor han var lagets viktigste spiller. Det er vanskelig for meg å fatte hvordan han ble hos oss så lenge… dessuten ser jeg viktigheten hans i spillet vårt mer og mer siden han dro. Union raiders Heldig som har ham på sin side: Hvis de ringer riktig, får de gode baller.