NZ berømmet for “heroiske” handlinger for å tilbakeholde angriperen med knivstikking i supermarkedet Utenriksnyheter

Butikkeiere og ansatte ved et New Zealand supermarked fikk skryt for motet de prøvde å stoppe en mann bevæpnet med en kniv mens de ventet på at politiet skulle komme.

Mannen knivstakk fire personer, inkludert to ansatte, mandag i Countdown-supermarkedet i den sørlige øya byen Dunedin.

Fire av ofrene er på sykehuset, tre er i kritisk, men stabil tilstand, og en fjerde person blir beskrevet som i moderat tilstand.

I følge NZ-medierapporter er den ene kriminalvakt, den ene er kona (sykepleier), den tredje er dagligvaresjef, og den andre er kvinnelig ansatt.

New Zealand politioverbetjent Paul Basham sa at han hadde sett CCTV-opptak av angrepet, og at tilskuernes innsats for å arrestere mannen til politiet ankom var “ikke mindre heroisk”.

“Det er en raskt og veldig traumatisk begivenhet for alle i supermarkedet – for de som er knivstukket, for de som har prøvd å gripe inn og for de som må flykte i sikkerhet.

“Det jeg kan si er at de som grep inn, noen av dem såret seg selv, jeg tror denne mannen handlet uselvisk og med stort mot for å forhindre at noen andre ble skadet,” sa han.

Fire drapsforsøk er registrert mot en 42 år gammel mann som skal møte i retten i dag.

Han ble skadet i angrepet og ble behandlet i politiets varetekt.

Bilde:

Fire personer ble skadet, inkludert to ansatte i supermarkedet. Bilde: Abby



Motivet for angrepet er ikke bekreftet, sa Pasham: “I møte med det vi nå vet, tror vi det var et tilfeldig angrep.”

New Zealands statsminister Jacinta Artern roste også handlingene til de i supermarkedet under angrepet, og beskrev dem som “modige handlinger … for å beskytte de rundt dem”.

Supermarked Chain Countdown sa at personalet var “sjokkert og ødelagt” av det som skjedde: “Vi er veldig lei oss for at kunder som prøvde å hjelpe teammedlemmene våre også ble skadet.”

Selskapet sa at det var prioritert å ta vare på det skadde personalet og “vårt enorme team i kjølvannet av denne veldig traumatiske hendelsen”.