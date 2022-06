Obduksjonssimulatoren forbereder sitt første snitt i 2022

Team17 og utvikleren Woodland Games har annonsert et publiseringspartnerskap å tilby obduksjonssimulatorlatoren førstepersons medisinsk skrekkopplevelse for PC på november 2022.

Innenfor obduksjonssimulatorSpillere vil påta seg rollen som en patolog for å studere autentiske realistiske kasusstudier, laget i samarbeid med ekte medisinske undersøkere, for å hjelpe med å veilede deres undersøkelse og disseksjon av lik med anatomisk presisjon for å fastslå dødsårsaken til hvert enkelt individ.

Sammen med sine fradragsevner vil spillere kunne bruke alle slags autentiske instrumenter og prosedyrer, sertifisert av en ekte patolog, for å lære om hver kropp, avdekke hver sak og løse mysteriene rundt hvert dødsfall.

obduksjonssimulator vil også forstå Obduksjonssimulator: Døde minner, en frittstående narrativ psykologisk skrekkopplevelse foregår i New Orleans på 1990-tallet. Denne historien følger Jack, en middelaldrende patolog hvis liv er knust etter en personlig tragedie. Spillere vil avdekke et gripende og sjokkerende mysterium når Jack konfronterer sine indre demoner mens han utfører ulike medisinsk nøyaktige post-mortem-prosedyrer.