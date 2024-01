Oberhof – Norge igjen, druknet i bluesstafett

Østersund vinnere deretter Hochfilzen, Norge ubeseiret i dette Riley Menn som har vunnet tredje i mange løp. Tyskere og italienere på scenen den dagen. Frankrike er bare på sjuende plass.

Nordmenn alene i verden i den tyske tåka.

Kongeriket Norge er ubeseiret denne sesongen! Etter Østersund Og HochfilzenNordmennene passerer fra tre Oberhof. med en ny kombinasjon (Andre Strømsheim – Sterla Lakerid – Darjee gå – Johannes Poe), eller de fire beste i den generelle klassifiseringen, opp til deres nåværende plasseringer. Først, Andre Strømsheim Hans eksepsjonelle form denne gangen startet debattene. Forrige dags vinner å følge, han avsluttet sin prestasjon med tre Hakkekuler I tredje trinn. Sturla Holm Lakerid I løpet av dette sekundet tilbød Eric seg selv en duell mot Perot Riley. Den innfødte i Bayroom er takknemlig for sin 5/5 seier stående Full av kontroll. Hullet er laget!

Sturla Holm Laegreid (NOR) – Thibaut/Nordicfocus.

En liten hikke vil redusere motorturtallet noe. Darjee gå Noen sekunder vil gå tapt mens du passerer Riley Ved å ta på seg skiene i siste øyeblikk. Han vil da bli med Tyskland etter sitt første skudd. Feilen var at det ble brukt to jokerballer. Men nok en gang skyting stående Med ny feilfri ytelse vil gjøre forskjellen for Norwegian Oaks. Ett minutt før kamp, Johannes Poe Han hadde en boulevard foran seg og fullførte seieren med 10/10-skyting.

De forsvarende olympiske mesterne (0+7) var på en annen planet i dag og beviste det med sin tredje seier på rad i år.

Tarjei Boe (NOR), Sturla Holm Laegreid (NOR), Johannes Thingnes Boe (NOR), Endre Stroemsheim (NOR) – Thibaut/NordicFocus.

Innenlands ligger Tyskland på andreplass.

Tyskland har rykket opp én plass fra topp to Riley av vinteren. Denne gangen, Roman Reese Og Philip Horn var med Philip Nowrat Og Benedikt dukke. Den første lampetenneren, Roman Reese Han startet løpet i kontakt med de beste til tross for tre feil på skuddet stående (Fjerde). Nesten på scenen etter bestått Benedikt dukkeDette etterlater kuler og tid Ingen skytingAlt ble avgjort i den tredje Riley. der Sprø Det franske laget lot skiskyttere fra hele Rhinen stjele andreplassen. Philip Nowrat De skal fly til Norge den dagen ståendeMed en vri Avstraffelse. Så mye har blitt sagt! Philip HornDen siste fakkelbæreren må jobbe med fire personer og får bare andreplass Hakkekuler var brukt. Etter mer enn to minutter nådde Tyskland (1+15) sitt beste Riley Nesten et år før sitt publikum.

Roman Rees (GER), Benedikt Doll (GER), Philipp Nawrath (GER), Philipp Horn (GER) – Thibaut/NordicFocus.

Flott italiensk comeback på scenen.

Dagens hyggelige overraskelse kommer fra italiensk side som inntar pallen i en spennende avslutning. Den transalpine kvartetten ble komponertElijah Genie, Didier Beyonce, Lucas Hofer Og Tommaso Giacomel Thuringia var i stand til å overvinne oddsen i landet. Til tross for å være sjuende midt i løpet, gjorde den tredje pasningen forskjellen Riley. Lucas Hofer, den mest erfarne av de fire skiskytterne, oppnådde en feilfri ytelse i sitt andre skudd. Jackpot da han tok tre plasser og ble nummer fire. scene i sikte, Tommaso Giacomel Alt vil få Sverige til å skjelve Sebastian Samuelson. Skudd Lag Fungere som en buffer mellom de to landene. Men kortene ville bli snudd under løpets siste skudd, hvor svensken ville bryte med 150 meter ekstra igjen, og italieneren ville umiddelbart konvertere sine to siste mål. Spill er laget!

Lukas Hofer (ITA), Elia Zeni (ITA), Diier Bionaz (ITA), Tommaso Giacomel (ITA) – Manzoni/NordicFocus.

Italia (0+16) er nummer tre, nesten tre minutter bak Norge. Hans beste resultat på nesten to år!

The Blues endte uskadd på sjuende.

Sammenbruddet av det franske herrelaget har absolutt truffet bunnen Riley Menn. De forsvarende verdensmesterne klarte ikke å gjenta forrige sesongs bragd på samme sted da de endte på sjuende. Men alt startet bra Fabian ClaudeHans første president Riley Med en enkelt hakke. Erik PerotDa blir Norge hengt opp i det stående Stedet han forlot i ringen Avstraffelse. Frankrike er fortsatt på pallen.

Fabian Claude (FRA) – Thibaut/NordicFocus.

Dessverre ble dødsstøtet gitt Emilion Jacqueline. Dauphinois ville tape løpet helt med fire runder igjen Avstraffelse I begge disse scenariene. De Riley Tricoloren ble henvist til syvendeplass. Men litt stolthet Quentin Fillon Maillet Det slutter Riley Med et godt fullskudd på siste skyting kommer han ikke utenom syvendeplassen i den franske klanen. Drøye fire minutter fra seier i dag (5+14).

Emilion Jacqueline (FRA) – Thibaut/NordicFocus.

Fotokreditt: Thibaut / NordicFocus