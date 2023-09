Obligatorisk sertifisering for installatører: Ny feil på solcelleceller

PV-sektoren støtter denne sertifiseringen fordi den vil gjøre det mulig for installatører som er mer opportunistiske til å dra nytte av PV-boomen, å bli ekskludert fra de som virkelig er kvalifisert for denne typen prosjekter.

Men det er en storhet… De fire akkrediterte organisasjonene i Vallonia (Cefortec i Liège-regionen, ZAWM i Eupen, Forum Environnement i Mons og IFAPME Namur-Vallonsk Brabant) ble overrasket og holdt ikke tritt med opplæringsforespørslene for gründere.

Hos IFAPME Namur-Vallonsk Brabant står 200 gründere allerede på venteliste. Dette bringer det til omtrent to år før du kan begynne på denne opplæringen, som tar 56 timer over tre måneder. Situasjonen er tilsvarende i andre sertifiseringssentre.

«Problemet er at vi aldri ble informert om at denne sertifiseringen ble obligatorisk.fordømmer Kimberly Maheu, direktør for videreutdanning ved IFAPME. Vi forsto dette først da vi så et stort antall innkommende forespørsler.«Senteret, som tidligere hadde organisert bare en eller to treningsøkter per år, måtte snarest organisere for å møte etterspørselen. Det har derfor planlagt 8 økter innen juni 2024. Men 14 til 16 økter vil være nødvendig. For å møte dagens etterspørsel i Namur-regionen Vallon-Brabant-regionen alene!Problemet er at vi må ansette trenere som selv er sertifiserte fagfolk.sier Kimberly Maheu. Men PV-installasjoner er etterspurt og derfor ikke tilgjengelig for undervisning. Det er litt som en slange som biter sin egen hale…«Le Forem, som også prøver å gjenskape treningstilbudene sine på grunn av stor etterspørsel, står overfor det samme problemet.

En virvelvind i et avgjørende år for sektoren

Hos Techlink, fagforeningen for produsenter, installatører og elektrikere, tok vi opp problemet med den vallonske administrasjonen og med energiminister Philippe Henry.For det store problemet er at regjeringen stemte over dette punktet og ikke advarte noen«, sier Arnaud Etienne. Da vi så at dekretet trådte i kraft direkte i slutten av mars, ble vi sjokkert, vi kunne ikke tro det!«Dette tiltaket, som også gjelder for underleverandører og var en del av vedlegget til den vallonske regjeringens januar 2023-dekret om PEB, gikk ubemerket av alle.

Nok en gang støtter industrien denne sertifiseringen, sier Techlinks direktør for transformasjon og fornybar energi. «Mange bedrifter er allerede sertifisertHan sa. Men for de som nylig har ankommet dette markedet eller som installerer PV-installasjoner av og til, utgjør manglende evne til å oppnå denne sertifiseringen et problem. Å nå dette tiltaket på denne måten mens 2023 er et avgjørende år (Red.anm.: I fjor ble et reversibelt målersystem innlemmet), Det er utenkelig!«

Arnaud Etienne påpeker at mange medlemmer av Forbundet for produsenter, installatører og elektrikere også stoppet sin aktivitet innen solcelleområdet fordi de ikke klarte å gå inn i sertifiseringsprosessen for opplæring. Det er synd å vite forsinkelsen vallonske forbrukere møter når de finner en tilgjengelig entreprenør for å installere panelene. «Dette er den nye hikken som solcelleanlegg kunne gått bra med.«