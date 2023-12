OC vil komme tilbake under WWE live-arrangementer

AJ Styles er tilbake i WWE, men tilbakekomsten av OC-klanen har vært svært begrenset.

Faktisk, under den siste SmackDown-episoden 22. desember, ble AJ Styles stoppet backstage av Karl Anderson, Luke Gallows og Michin. A.J. Anderson stilte spørsmål ved Styles retur og sa at de ikke ble informert om det. Og AJ stiller spørsmål ved ordet «vi» i Andersons setning før han drar.

Det er foreløpig umulig å offisielt vite om The OC vil være sammen igjen på WWE-skjermer, men teamet kom tilbake denne uken. Faktisk vil A.J. møte Grayson Waller, Elton Prince og Kid Wilson. Styles, Anderson og Gallows reformerte The OC denne uken under Live Events Holiday Tour.

OC vant sine kamper. Nå skal det bli interessant å se om klanen vil komme sammen igjen på SmackDown-siden av showet til neste show.

AJ Styles har en sjanse til å kvalifisere seg til en kamp mot Roman Reigns for Undisputed WWE Championship 5. januar 2024 på SmackDown. Da kan han se laget igjen for å hjelpe ham.

Bildekreditt: WWE