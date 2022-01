Oculus Quest: V37, den offisielle listen over nye funksjoner i denne nye fastvaren

Etter en opptreden forresten du kanal beta test, V37 er allerede tilgjengelig i endelig versjon. Som alltid, vær tålmodig fordi utrullingen i våre VR-headset begynte 17. januar og vil utvilsomt fortsette å gjøres i bølger og uten noen spesiell logikk. Mange av dere som leser denne artikkelen vil ikke ha den nyeste fastvaren på Oculus Quest 2. Som en påminnelse har styret ioculus for at oppdateringer skal finne sted er å la headsettet stå i standby-modus koblet til strøm over natten.

Enten du har det eller ikke, finner du under den offisielle listen over ting fastvare V37 du skal ta med. Kommenter, oculus indikerer endringen av visningen i biblioteket og konfigurasjonen av styrespakene som nye ting, men de var allerede til stede i den siste versjonen av V35. Moro. Et annet detaljpunkt, Guardian 2.0 (det for håndtering av tak, vegger og møbler) har ikke blitt formalisert som forventet siden det allerede er tilstede for å rote rundt (se veiledningen vår). Vær også oppmerksom på at alternativet “Hev visning” er flyttet fra fanen “Eksperimentell” til “Endre størrelse” i fanen “Tilgjengelighet”, men dette er ikke rapportert i Endre logg levert av Oculus.

Appbibliotek

Oculus-førstepartsapper er ikke lenger festet til toppen av appbiblioteket ditt. I stedet kan du kontrollere rekkefølgen på appene dine gjennom appbibliotekets sorterings- og filterinnstillinger.

Redaktørens merknad: dette har allerede eksistert siden v35

Oculus har forbedret skjerpingsalgoritmen for bedre visuell klarhet gjennom Link.

The Guardian bruker nå Passthrough i svevemodus. Når du beveger deg til kanten av Hover Guardian, vil du ikke se grensekonturene, men det faktiske miljøet som vil forsvinne.

For å hjelpe deg med å utforske Horizon Home, kan du nå teleportere til forskjellige utpekte områder i hjemmemiljøet ditt.

Når den universelle menyen er skjult, kan du også trykke styrespaken til venstre eller høyre for å rotere i stedet.

Utvidbare 2D-vinduer

For bedre kontroll over VR-arbeidsområdet ditt kan du nå endre størrelsen på appvinduene dine til forskjellige høyder og bredder. For øyeblikket fungerer den med nettleseren, Oculus TV og filer, samt noen 2D multitasking-apper som for øyeblikket er tilgjengelige på Quest. visningslinjen

For å gi mer fleksibilitet ved visning av 2D-applikasjoner, kan du nå endre avstanden, skalaen og rotasjonen til 2D-applikasjonspanelene ved å bruke skjermlinjen til å bytte mellom nettbrett- og skrivebordsmodus.

Når du bytter mellom skrivebords- og nettbrettmodus, er nettleserfanene dine nå samlet i ett enkelt vindu for å holde arbeidsområdet rent og organisert.

Sporet tastaturvalg:

I v28 var sammenkoblingen, men også visningen av Logitech K830-tastaturet, mulig i virtuell virkelighet. Per nå er Apple Magic Keyboard også mulig i Quest 2.



Du kan pare Apple Magic Keyboard med hodetelefonene i panelet Eksperimentelle funksjoner i Innstillinger. Du må også aktivere håndsporing (hvis du ikke allerede har gjort det), noe som kan gjøres i innstillingsmenyen for hender og kontroller.

Del mellom smarttelefon og headset:

Evne til å sende en lenke direkte fra telefonen til din Quest gjennom Oculus-appen. Dette er foreløpig bare tilgjengelig på Android, men vil snart være tilgjengelig på iOS.

For å gjøre dette, sørg først for at hodetelefonene er slått på og Bluetooth er aktivert på telefonen. Åpne så et nettsted på telefonen, klikk på del, velg Oculus-appen og åpne den nå, velg headsettet ditt og det åpnes automatisk i nettleseren når du tar det på.

Evne til å bruke en klypebevegelse med hendene for å åpne en rask handlingsmeny. Dette lar deg raskt gjøre ting som å ta et skjermbilde, aktivere talekommandoer (kun tilgjengelig for engelske hodesett, red.anm) og enda mer.

For å åpne hurtighandlingsmenyen, plasserer du håndflaten foran ansiktet og bringer tommelen og pekefingeren sammen.

Vi har redesignet Utforsk-siden din for å gjøre det enklere å finne opplevelsene du er interessert i. For å gjøre dette har vi gjort følgende oppdateringer:

Vi har redesignet Utforsk-siden din for å gjøre det enklere å finne opplevelsene du er interessert i. For å gjøre dette har vi gjort følgende oppdateringer: Legg til kart som gjør det enkelt å finne vennene dine.



Oppdaterte deler slik at du kan oppdage spillene, appene og innholdet som betyr noe for deg.

Driverinnstillinger

Lagt til muligheten til å justere berøringsinnstillingene våre for ikke bare å gi erfarne brukere flere alternativer, men også for å forbedre tilgjengeligheten og fikse problemer som kan komme med slitasje.

Det siste tweaktilskuddet for v37 er muligheten til å justere joystickens midtre dødsone samt joystickrekkevidden. Du kan gjøre disse innstillingene fra delen Eksperimentelle innstillinger på konfigurasjonspanelet.

Vi har ikke denne endelige V37 på hjelmene våre ennå, men så snart den kommer vil vi oppdatere denne artikkelen med tilbakemeldinger om hva som fungerer og ikke.

Hvis du har spørsmål, kan du stille dem i kommentarene, vi svarer gjerne på dem. L’oculus quest 2 Er tilgjengelig i Boulanger, den fnac, dart fra € 349,99.