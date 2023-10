OD Andalucia: blandingshus som vekker reaksjoner og en tur til Norge!

Kandidatene ble raskt skuffet.

I mandagens episode fant flere hendelser sted og kan gjøre vannet gjørmete… eller rydde opp mellom noen av kandidatene.

Først annonserte vertskapet for kandidatene ukens tur til Norge. Denne gangen var det imidlertid ikke flasken som valgte de to heldige vinnerne.

Simon og Mia bestemte seg for å sende animatørene på en tur til Nord-Europa.

Håper denne turen vil bringe dem nærmere…

Det ble også varslet at de to husene skulle gjøres om til blandet bolig. Kandidatene var skuffet over nyheten, men ble snart desillusjonert da de fant ut hvem som skulle bo sammen med hvem. Rebecca gråt også Prøvetaker Da hun skjønte at hun ville bli skilt fra de fleste av vennene sine.

I det første huset finner vi Mia, Lawrence, Laura, Marie-Andre, Alexandra, Jeremy, Antoine og Vincent. Det andre huset vil ha Celine, Rebecca, Anthony, Sammy, Matthew B, Marilyn og Simon.

Vincent og Laura er det eneste OD-paret som bor sammen.

Mot alle forventninger er ikke Marie-Andre skuffet over å ikke være i samme hus som Anthony. På den annen side, å vite at Anthony ville være i samme hus som Rebecca … ville ha vært For moro skyld Hemmelig under turen, vil det endre ting med Marie-Andre?

Det faktum at husene blir blandet vil endre noen ting … og forhåpentligvis plante litt ironi en gang for alle!