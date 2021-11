Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition lanseres 30. november, avslører nytt innhold

Microids og Oddworld Inhabitants er glade for å kunngjøre at deres spill Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition lanseres 30. november 2021 for Xbox Series XIS, Xbox One, PS5, PS4 og Epic Games Store.

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition har forbedringer over hele linja – spilling, lyd, AI (smartere og mer responsive allierte Sligs og Mudokons) og inkluderer alle oppdateringer og patcher utgitt til dags dato, samt alt nytt innhold. Dette vil være en egen spillmodus med en rekke utfordringer tilgjengelig fra hovedmenyen når du har fullført spillet.

Xbox-spillere vil ha tilgang til innholdet. Vykkers Laboratorier, mens spillere på PlayStation og PC (Epic Games Store) vil ha tilgang til innholdet Tobys flukt. Disse to spillmodusene er en ekte hjemkomst, nærmere det klassiske 2.5D Oddworld-spillet, og tilbyr en rekke korte nivåer fylt med gåter.

Med Vykkers Laboratorier, Du kan dekke deg selv med ære på topplistene ved å fullføre alle nivåene så raskt som mulig eller uten å dø! Som en påminnelse, Vykkers Laboratories (‘Vykker Labs’) er en gigantisk utendørsbase som brukes til farmasøytiske tester på dyr og drives av de onde Vykkers.

Alle som har spilt Oddworld: Soulstorm Du vil huske en viss Toby du møtte på toget under eventyret ditt. Men hvordan rømte Toby fra RuptureFarms og hvordan endte han opp med å bli togkonduktør? Du får svaret når du spiller av innholdet. Tobys flukt !

Alle spillere som allerede har Oddworld: Soulstorm på PS5®, PS4® eller Epic Games Store vil du motta Forbedret redigering via en gratis oppdatering.