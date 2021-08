Odegaard har «mange som vil ha ham», sier den norske treneren

For mange Arsenal -fans er det praktisk talt en ferdig avtale for Martin Odegaard å komme tilbake til Emirates denne sesongen, etter at Mikel Arteta gjorde det veldig klart at han ville ha ham tilbake.

For å være ærlig, tenkte jeg at det hele avhenger av om Carlo Ancelotti ville ha ham med på laget eller ikke, og hvis ikke ville nordmannen ha rødt og hvitt neste sesong.

Men nå virker det ikke så klart, og to uker fra det gjenværende vinduet har Arsenal dratt til Spania for å forhandle med Madrid. Ryktene i Spania sier at Madrid søker 40 millioner euro for gutten, mens Arsenal tilsynelatende har tilbudt 30 millioner euro, men ingen andre bud er nevnt for 22-åringen.

Men Norges -trener Ståle Solbakken mener Odegaard har mer enn ett tilbud på bordet. Han prøver å etablere en tidsplan der han kan se spillerne i aksjon før neste internasjonale pause, og selv om han er sikker på at Odegaard ikke kommer til å være i Madrid, vet han ikke destinasjonen ennå. “Når du ikke er med på laget, trenger du ikke være spåmann for å vite at noe kan skje.” sitert av Aftenposten

“Det er jeg sikker på. Han har mange muligheter, mange som vil ha ham. Da vil han, hans representanter og familien finne ut. Han har vært veldig flink til å velge de riktige klubbene tidligere.”

Så, som vanlig, er vi igjen i mørket, og ikke nærmere å vite om Arteta kommer til å fange spilleren han har jaktet siden slutten av forrige sesong …

Darren N.