Ødeleggelsen av Khakovka-demningen i Ukraina kan ha avslørt relikvier fra et av historiens største slag.

Forrige helg ble det funnet menneskebein ved bredden av Dnepr.

The Guardian klarte ikke å identifisere bildene selv, men intervjuet flere historikere for en mer objektiv mening. I følge sistnevnte kan knoklene vi ser være levninger av soldater som døde under Dnepr-slaget i 1943.

Det satte sovjetiske soldater opp mot tyske soldater. Statistisk sett drepte den 2,6 millioner sovjetiske soldater, over en million tyske soldater, over 300 000 på sovjetisk side og mellom 400 000 og en million på tysk side. På materialsiden er det 5.000 fly, 4.500 stridsvogner og mer enn 60.000 artilleristykker. Krigen beskrives som en av de største i historien.

Når det gjelder stedet der restene ble funnet, ville det være her kampene var mest intense under den berømte krigen. I denne seksjonen, «Sovjetiske tap varierte fra 30 000 til 60 000, og tyske tap nådde 20 000. En historielærer forklarte.

Ifølge historikere var dette tyske levninger fordi likene til tyskerne ble «forlatt på plass» da sovjeterne begravde sine døde. Da Kagovka-demningen ble bygget i 1956, forsvant en del av ruinene under vann.

Historikere kunne imidlertid ikke reise og observere disse viktige funnene før krigens slutt.