OECD trykker Belgias fingre: «Nye budsjetttiltak er nødvendige»

DrDe nye budsjetttiltakene er «essensielle» for å «redusere de negative konsekvensene av gjeld på den belgiske økonomien», advarte Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling onsdag i en verdensutsiktsrapport. Ifølge stiftelsen vil budsjettunderskuddet forverres i 2023 (til 5,2 %) og bør holde seg på et høyt nivå i 2024 (4,6 %).

Real BNP-vekst forventes å avta til 0,9 % i 2023, før den går tilbake til 1,4 % i 2024. Inflasjon, strammere finansieringsforhold og et klima av usikkerhet vil tynge den belgiske økonomien, mens en nedgang i internasjonal handel samt energi og sysselsetting kostnadene vil på nettoeksport, sier Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. På den annen side er arbeidsmarkedsbevegelse og automatisert lønnsnotering virkemidler for å støtte aktivitet.

Inflasjonen bør på sin side avta til 4 % i 2023 og 3,7 % i 2024. Kjerneinflasjonen (som ikke tar hensyn til prisutviklingen på energiprodukter og ubearbeidet mat, red.anm.) bør imidlertid forbli høyere enn inflasjonen. samlet, i 2023 (6,8 %) og i 2024 (4,1 %).

I følge denne rapporten har det flate landet den sjette høyeste gjeldsgraden (104,6 % i 2023) i EU. Belgia må kjempe med en økning i sine fremtidige utgifter på grunn av en aldrende befolkning, klimaendringer og stigende renter. Høy gjeld begrenser potensialet for offentlige investeringer, inkludert infrastrukturen som trengs for å redusere avhengigheten av fossilt brensel», heter det i OECD-analysen.