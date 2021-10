Offer av en haukes rykningsplattform

“Vi kan bekrefte at det er et brudd. Teamene våre jobber raskt,” twitret Amazon-eide tjenesten. AFP

Twitch innrømmet onsdag at den hadde blitt hacket, men har ennå ikke spesifisert omfanget av skaden på nettstedet for videospillstrømming.

“Vi kan bekrefte at det er et brudd. Teamene våre jobber raskt,” tweets Amazon-eide tjenesten. “Vi vil gi beskjed til samfunnet når vi har mer informasjon.”

Plattformen, som normalt fungerer, måtte reagere da rykter om fjell med lekket data spredte seg på nettet.

På det anonyme 4chan -forumet ga en bruker ut en nedlastingskobling for 125 gigabyte datadata, inkludert Twitchs kildekode, informasjon om betaling for innholdsskapere og en distribusjonstjeneste for videospill under utvikling. Amazon Game Studios.

Personopplysningene til spillere og tilskuere ser ikke ut til å ha blitt hacket, men det er foreløpig usikkert. Ifølge ekspertstedet The Virgin, ble lekkasjen kalt “Del 1” og sier at det kan være flere.

“Stilt overfor slik hacking på en stor og global plattform som Twitch, ønsker brukerne naturligvis å beskytte seg selv og dataene sine,” sier N. Rich talsmann bemerket.

En anonym bruker som lastet opp datalovet sa i et innlegg at han gjorde sitt for å fremme konkurranse i videostreamingsindustrien, men at Twitch -samfunnet er “et motbydelig og giftig avfall”, ifølge spesialartikler.

Streamingtjenesten er utsatt for rasistisk og homoseksuell trakassering, inkludert “hate raids” – “hate raids” – mot spesifikke innholdsskapere, spesielt ikke -hvite mennesker eller LHBTQ -samfunnet.

Disse spillerne har nylig marsjert med slagord på Twitter og en dag kalt en “streik” for å bedre beskytte seg mot disse angrepene. Selskapet har iverksatt tiltak, men sliter med å stoppe arrangementet.

Twitch mottar omtrent 140 millioner unike besøkende hver måned, ifølge Backlinko, som spesialiserer seg på online SEO -optimalisering.