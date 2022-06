Offiser: Etter Vincent Company valgte Anderlecht Felice Massu som årets beste trener.

Anderlecht kunngjorde raskt erstatningen av Vincent Company. Sportslig ledelse meldte tirsdag ankomsten til Felice Massey, som har signert en permanent kontrakt i Park Astrid, bare dager etter at treneren hans sluttet. Derfor har Mauves valgt å ansette en som er valgt ut som årets beste trener.

Etter nederlaget ved Jenk ble Massu mirakuløst gjenopplivet i Union Saint-Killois. Han gikk tilbake for å hoppe bedre. Som sjef for USG oppnådde han først suksess i D1B og deretter i Pro League. Under hans veiledning rocket «gul og blå» Marion Stadium, og gjentok klubbens beste timer med sanger av suksess. Nå forfremmet red Unionen i en bølge av suksess og var på toppen av D1A i den beste delen av den klassiske fasen. De fagorganiserte har lenge, i den grad de har drømt om tittelen, trosset alle spådommer. De tok en utrolig 2. plass etter å ha blitt overveldet av Brooks i sluttspurten. Denne stoltheten går ofte til messen, som vet hvordan man bygger et lag som er i stand til å slå ned ethvert fjell.

Nær spillerne sine, den beste taktikeren (selv om noen kritiserer ham for hans defensive dyktighet), får Charlerois tidligere T1 en ny sjanse til å bevise at han kan vinne i en stor klubb. Han må kontrollere det enorme presset som legges på treneren til en klubb som Anderlecht. Han må også bære vekten av de tyngre arvingene til prins Vince, det sanne symbolet til Anderlecht.

På spillnivå vil han utvilsomt måtte bygge seg opp igjen. Mange ledere fra forrige sesong (Zirkzee, Kouamé, etc.) er i ferd med å gå. Vi må også se på hvilke ressurser som skal bevilges til det. Vi vet at dette var utsatt for friksjon mellom hans forgjenger og administrasjonen.