Vincent Company og RSC Anderlecht, det er over! Han kom tilbake til Mauves i 2019, først som spiller, og forlot vannskillet etter å ha tilbrakt to år på den tidligere Red Devil-benken.

«I dag eksisterer bare én følelse: Jeg er stolt over å kunne lansere dette nye kapittelet i mitt hjertes klubb. Jeg var spiller og trener for RSC Anderlecht, men fremfor alt er jeg en lojal tilhenger av Mauve et .» Blank kommenterte selskapets uttalelse. Burnley griper tauet for å ønske den 36 år gamle treneren velkommen.

«Klubben og treneren analyserte forrige sesong sammen og diskuterte planer for fremtiden. Det ble deretter besluttet å skille lag etter gjensidig avtale. Denne beslutningen ble tatt takket være det arbeidet som ble utført av hverandre med gjensidig respekt. Sammen,» heter det i uttalelsen. .

«Vincent har vært en integrert del av gjenoppbyggingen av det fornyede RSC Anderlecht. Han har tatt med seg sin profesjonalitet og ekspertise og har vært medvirkende til utviklingen av de unge spillerne. På dette grunnlaget vil klubben fortsette å vokse,» sa administrerende direktør Peter. Verbeck. I følge president Wouter Vandenhaute har han full tillit til «framtiden til oss begge» (klubben og selskapet).

I sin første sesong som trener kvalifiserte selskapet Anderlecht i Extreme for Champions Playoffs, hvor Sporting ble nummer 4. Denne sesongen endte RSCA på tredjeplass i ligaen og tapte på straffer i den belgiske cupfinalen mot La Cantois. I starten av sesongen ble Witchey slått ut av Arnhem i Underlight Conference League-sluttspillet.

Felice messe En seriøs ledelse for å erstatte ham på Underlight-benken.