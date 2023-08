Offisiell: Amir Murillo har forlatt RSC Anderlecht

Michael Amir Murillo er ikke lenger en sportslig Anderlecht-spiller. Brussel-klubben har annonsert avgangen til Panama-laget på Olympique de Marseille.

Dette er den overraskende utgående overføringen i slutten av overgangsvinduet. Det er ikkeAmir Murillo (27) Ikke til salgs, men med den panamanske siden skadet, er det vanskelig å se for seg Jesper Fredberg å finne en kjøper, spesielt for rundt 3 millioner euro.

Men Anderlecht fant ekte kjøp: Amir Murillo forlot Sporting for Olympique de Marseille, etter tre og et halvt år i en rødbrun trøye full av oppturer og nedturer. Murillo spilte 134 kamper for RSCA og scoret 14 mål og ga 17 assist.

Denne sesongen har Amir Murillo ikke vært i stand til å spille noen kamper på grunn av en skade påført under forberedelsene. Han kom tilbake på trening bare forrige uke, men er ennå ikke klar for å returnere til banen.