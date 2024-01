Offisiell: Charleroi til stor Bundesliga-klubb om to år – all fotball

Chris Badia var ikke alltid populær blant Charleroi-publikummet. Men han har gjort opp for seg og nådd en ny milepæl i karrieren.

24. januar 2022, Chris Bedia Charleroi gikk gjennom bakdøren. Erstattet av Edouard Still og deretter droppet fra laget, gikk den ivorianske spissen i eksil i det sveitsiske mesterskapet for å finne spilletid. Hos FC Servette fant han opp seg selv fullstendig.

Etter de første månedene med tilpasning, fikk Bedia tilbake selvtilliten i en sesong med 12 mål og 3 assists. Før du fortsetter med René Weiler: 16 mål allerede i alle konkurranser denne sesongen (nok til å eliminere Jenk Champions League tidlig).

Chris Badia starter Union Berlin på nytt

Han fikk en god overgangUnion Berlin. Selv om Unionistene har hatt en vanskelig sesong (for øyeblikket femtende i Bundesliga), har de endt på 7., 5. og 4. plass i mesterskapet de siste tre sesongene. Laget spilte også i gruppespillet i Champions League for noen uker siden.

Union Berlin brukte to millioner på en erstatning for favorittspissen Sheraldo BeckerVenstre for Real Sociedad.