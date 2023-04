Offisiell leverandør til faraoene: EDF håner Zims om pyramidene

Etter media og internett var det EDFs tur til å få en dårlig buzz fra GIMS om kontroversen han vakte etter sin konspirasjonsteori om elektrisitet.

når Treningssentre Etter å ha sagt at elektrisitet eksisterte under det gamle Egypt, forventet han absolutt at kommentarene hans var kontroversielle, men kanskje ikke i denne grad. Konspirasjonene han ga fremhevet imidlertid et bekymringsfullt fenomen som satte spørsmålstegn ved vitenskapen. «Det er en helt forferdelig oppdagelse. Det er spennende for folk som ikke vil tro på det egypterne forstår.»Han avslørte også egyptologi Guillemette Andreu-Lanoe På radioen Bevegelsepekte ut Rene tegninger.

Uten at noen ga fra seg jakken sin, la ekspresidenten til Sexion ut tittelen «Hernán Cortez». Torsdag 13. april I den kastet han ballen tilbake mot media, og anklaget den for å forvride synspunktene hans. «Jeg sa ikke noe mer, og du er så tilbøyelig til å ta mine ord ut av konteksten deres», Han slenger mot media før vi hører saften av dem som håner ham.

Denne gangen er det ikke media som angriper Jims EDF. Og hvem er bedre enn en kraftleverandør til å mirakuløst gjenopprette denne dårlige buzzen? Denne torsdagen skapte gruppen kontrovers ved å dele en annonse i pressen som raskt ble viralt på sosiale nettverk. «Offisiell leverandør til faraoene siden 2000 f.Kr. Nei Mr. Kims, ikke ennå. Men hvis elektrisitet hadde eksistert på faraoenes tid, er vi sikre på at de ville ha valgt oss uten tvil.»Kan lese på display.