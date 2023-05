OFFISIELL: Mauricio Pochettino er Chelseas nye manager

Frank Lampard fungerte som midlertidig trener frem til slutten av regnskapsåret 2022-2023. Den tidligere midtbanespilleren ankom 6. april etter Graham Potters avgang. Sistnevnte tok over etter tyske Thomas Tuchel, som ble sparket 7. september etter halvannet år som Chelsea-sjef.

De blå hadde en tøff sesong. Med 44 poeng endte de mesterskapet på 12. plass, deres dårligste rangering siden 1994, nærmere den røde sonen og Leicester (18., 34 poeng) enn Europaplassene og Aston Villa (7., 61 poeng). Utslått i FA-cupen og ligacupen ble London-folket slått ut av Champions League i kvartfinalen av Real Madrid. Så de vil ikke spille i europeisk konkurranse neste sesong.

Mauricio Pochettino, 51, etablerte et solid rykte i Premier League ved å lede Southampton til åttende i Championship i 2013-2014. Han tok over ledelsen av Tottenham, hvor han jobbet i over fem år mellom juli 2014 og november 2019. Pochettino sluttet seg til Paris Saint-Germain, som han kjente som spiller, men ble ikke der. Ett og et halvt år fra januar 2021 til sommeren 2022.