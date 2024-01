Offisielt erklært død og «kremert», dukket han opp igjen noen måneder senere | verden

Tyler Chase, 23, bosatt i Portland, Oregon (nordvest i USA), ble erklært død 11. september 2023. Multnomah County Medical Examiner skrev offisielt dødsattesten som en «overdose,» rapporterer Fox12. Den unge mannen ble kremert uten begravelsesritualer, og familien hans, som hadde vært fremmedgjort i årevis, mottok umiddelbart en kiste som inneholdt asken hans. To måneder senere, den 19. desember, ble de sjokkert: de fikk vite at han faktisk var i live.

Tjenestemenn i dette Oregon-fylket la merke til den fryktelige feilen og kontaktet den bekymrede rektoren og familien hans dagen etter. De innrømmet menneskelig feil. Tyler Chase, som hadde vært på rehabilitering i flere måneder, innså at til tross for at han ble godkjent for mathjelp forrige måned, fikk han den ikke lenger. Ved sosialtjenestens skranke sa en fortvilet administrativ medarbeider at hun var død, ifølge offisielle journaler.