Offisielt på nivå med en RTX 3060M?

Intel utgitt via tomshardware den forventede ytelsen til din A770M gjennom 17 spill, med en ytelse som ville nå den mobile 3060?

Arc A770M: raskere eller tregere enn en mobil 3060?

Fremfor alt har det alltid vært en mer eller mindre delikat sak å sammenligne ytelse på en bærbar PC, avhengig av chassiset som brukes, som kan være mer effektivt enn andre, men ha samme GPU og samme TGP.

Så noen bærbare datamaskiner med samme 3060 vil du kunne tilby hederlig eller enda bedre ytelse enn en 3060 fra skrivebordmens andre vil falle inn i versjoner hvis muligheter vil bli begrenset av kjølesystemet.

Derfor har Intel satt 2 eldre serie bærbare datamaskiner utstyrt med Arc GPU og 2 bærbare datamaskiner med NVIDIA GPUer:

Intel Arc A730M (80-120W), i7-12700H, DDR5-4800

Intel Arc A770M (120-150W), i9-12900HK, DDR5-4800

MSI Pulse GL66: Mobile RTX 3060 (85W), i9-12900HK, DDR5-4800

ROG Zephyrus M16: RTX 3050 Ti Mobile (60W), i7-11800H, DDR4-3200

På et gjennomsnitt på 17 spill kunngjør Intel at A730M er 13 % mer effektiv sammenlignet med 3050 Ti-mobilen og A770M 12 % sammenlignet med 3060-mobilen. Tall som dermed virker oppmuntrende i utgangspunktet for deres versjoner laptopmen også for versjoner skrivebord. Men her er vi, sammenligningene i bærbare datamaskiner de er mer kompliserte på grunn av TGP og kjøling.

Å eie en Intel NUC X15 utstyrt med en mobil RTX 3060 på 80W og en i7-11800H, som har veldig god kjøling CPU og GPU, jeg ville prøve et av spillene som Intel la på listen deres, nemlig grenseland 3 med det samme innstillinger i 1080p ultra.

Med dette laptop, Jeg får et resultat på nesten 78 FPS, litt mer effektivt enn A770M, men nesten 30 % raskere enn 3060 Mobile valgt av Intel.

Derfor må de publiserte tallene tas med ekstrem forsiktighet, både ytelsen til det samme grafikkortet i en laptop kan variere, på grunn av TGP brukt av produsenter eller integrert kjølesystem. Derfor må vi vente på den første anmeldelser og fremfor alt forskjellige bærbare datamaskiner for å få et reelt inntrykk av ytelsen.