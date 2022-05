«Ofrene har blitt torturert i lang tid»

Politiet i Kiev sa søndag at likene til tre menn som ble torturert og skutt i ansiktet ble funnet lørdag på en kirkegård nær Bautja med hendene bundet og øynene for øynene.

«Ofrene ble torturert i lang tid (…) Til slutt ble hver av dem skutt i tinningen,» sa Kiev-politisjef Andrei Nepitov i en uttalelse, og la til at de ble satt i håndjern, bind for øynene og noen hadde et blåmerke på munn.

«Ofrene hadde hendene bundet og ansiktene dekket med klær slik at de ikke kunne se noe, og noen hadde bitterhet i munnen,» la han til.

Likene av de tre ble funnet i landsbyen Myrotske, nær boulevarden i Kiev, som har blitt et symbol på krigens grusomheter i Ukraina, og likene til flere sivile.

«I følge foreløpige data forsøkte inntrengerne å dekke over spor etter volden deres, så de kastet kroppene deres i en grøft og dekket dem med jord,» sa Nepitov.

Kiev anklager russiske styrker for å utføre massakrer etter å ha funnet dusinvis av sivile kropper i disse områdene okkupert og forlatt av det russiske militæret rundt Kiev.

Denne uken siktet ukrainsk justis ti soldater fra russiske styrker stasjonert i regionen under deres korte okkupasjon, og krevde nå «brutal behandling av sivile og andre brudd på krigslov og skikker».