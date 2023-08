Og han inviterte dem til Paris

Elektriske scootere vil ikke være tilgjengelig snart

Elektriske motorsykler, elsket av noen og fryktet av andre, vil bli tidligpensjonert. Etter at innbyggerne stemmer. Mer enn 100 000 parisere stemte 89 % mot å fornye scooteroperatørenes kontrakt med kommunen. Selv om en stor del av velgerne avsto fra å stemme, bestemte borgermesteren i Paris, Anne Hidalgo, seg for å følge denne avgjørelsen.

Fra og med 1. september 2023 vil derfor ikke disse enhetene være tilgjengelige for selvbetjening. Denne avgjørelsen kommer etter mange klager på Uryddighet i bruk og parkering av disse scooterne. Å plassere dem midt på fortauet eller veien, røde lys blinker, fotgjengere som maser er blitt synonymt med trafikksikkerhet.

Alternativer og urban mobilitet i Paris

Med bortfallet av scootere blir andre små mobilitetsløsninger stadig mer populære. Selvbetjente elsykler, som tilbys av de samme operatørene som scooterne, er et levedyktig alternativ. Det koster rundt €1 å fjerne blokkeringen og €0,25 per minutt. I tillegg forblir Vélib, den parisiske selvkjørende sykkelen, et effektivt og rimelig alternativ, til tross for noen kritikk. Klart det er mange sammenbrudd, men du vil finne en som erstatter din gamle transportmåte. Selvbetjente elektriske scootere, som Cityscoot, tilbyr også et alternativ til urban pendling. Til slutt, for de som foretrekker å eie sin egen transport, er en personlig scooter fortsatt et alternativ, og det samme gjør en personlig sykkel.

Slutten på selvbetjente elektriske scootere Det betyr ikke slutten på mobilitetsinnovasjon i Paris. Byen fortsetter å investere i sykkelinfrastruktur, med mål om å utvide sykkelstiene. I tillegg har Grand Paris Express-prosjektet som mål å forbedre kommunikasjonen med forstedene. Turgåing er fortsatt en effektiv løsning for korte turer, samtidig som det gir helsemessige fordeler.