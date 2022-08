Og hvis alle begynner å sykle for korte turer, hva er fordelen for planeten? Det ble beregnet en undersøkelse

Hvis alle syklet hver dag som nederlenderne, ville verden redusere karbondioksidutslippene med nesten 700 millioner tonn hvert år, tilsvarende Canadas årlige utslipp. I følge en studie publisert i tidsskriftet «Communications Earth and Environment».

Transportsektoren står for en fjerdedel av dagens klimagassutslipp, som forårsaker global oppvarming, og den globale etterspørselen etter transport forventes å tredobles i midten av århundret.

Halvparten av disse utslippene kommer nå fra biler, hvis salgstall følges nøye, i motsetning til sykler.

Siden tidlig på 1960-tallet har et internasjonalt team av forskere satt sammen verdens første database over eierskap og bruk av sykkel i 60 land.

Ifølge disse forskerne oversteg antall produserte sykler i perioden 1962-2015 biler. Kina sto for nesten to tredjedeler av de mer enn 123 millioner syklene som ble produsert i 2015.

Fritidssykkel eller brukssykkel?

I de 60 landene som ble undersøkt, var andelen sykkelbruk til daglige turer bare 5 % i gjennomsnitt. I noen land, som for eksempel USA, er antallet sykler høyt, men eierne deres ser på sykling som en rekreasjonsaktivitet, snarere enn daglig transport og korte turer ofte med bil.

Men hvis alle syklet i snitt 1,6 kilometer per dag, danskenes gjennomsnittlige daglige distanse, ville verden redusere CO2-utslippene med 414 millioner tonn per år, tilsvarende de årlige utslippene til Storbritannia, ifølge forskernes beregninger.

Å reise 2,6 kilometer per dag på sykkel, som i Nederland, kan redusere utslippene med 686 millioner tonn per år, med helsegevinster og forbedret luftkvalitet.

Kang Liu, hovedforfatter av studien og professor ved Institutt for Grønn Teknologi ved Syddansk Universitet, sa til AFP at hovedinteressen for studien var at den viste at sykling spiller en viktig rolle for å redusere karbonfotavtrykket. Transport – Debatten fokuserer på elektrifisering av biler.