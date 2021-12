Det er et mørkt år for Hans Eakins. Denne innbyggeren i Pierce (Antwerpen) har lidd støyten av koronaviruskrisen ved å miste jobben. Et hardt slag er lagt til selvangivelsen hans, sa han til våre kolleger fra Last News. “I annonsen min var det plutselig 7000 euro i skatt som skulle betales!”

En (dårlig) overraskelse for 40-tallet som ikke forventet denne salte noten. Han forsøker derfor å innhente forklaringer fra hovedpartene som ber ham «behandle søknaden, men det er ingen juridisk grunn til å anke». Et avvik for Hans som bestemte seg for å sette fart ved å ringe advokat. Men før jeg snakket med advokaten min, mottok jeg et nedskrevet brev. Min forespørsel om forklaring ble tolket som en innsigelse, men det var den ikke, og ble raskt avvist. For en ekstra anke måtte jeg gå til retten i første instans. “

Hvis Hans og advokaten til slutt hadde rett i beløpet som ble krevd, tapte 1940-tallet fortsatt mye penger. “De syv tusen euro ble gitt opp, men advokatsalærene jeg måtte betale, de 2000 euroene, ville jeg aldri se igjen. Og igjen, jeg var heldig fordi det vanligvis er mye mer.”