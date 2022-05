Og vinneren av «The Voice» 2022

Dette Noor Hvem vant sesong 11″ Stemme: Veldig vakker stemme «På slutten av den direktesendte finalen, denne lørdagen 21. mai, på TF1. I en alder av 16 tok han på Lady Gaga og Bradleys «Shallow» og overbeviste publikum. Etter å ha kvalifisert seg til superfinalene i turneringen, forsvarte den fremtidige forsvarsspilleren Celine Diane sin plass på «Wall», og valgte sin siste sjanse til å spille i Francis Cabrells I Love Her to Die. . Til slutt ga Noors innsats resultat, og han vant finalen med 56,2 % av stemmene.







Selv den enorme suksessen til Florent Bagney, Som bærer et av sine talenter til slutten av konkurransen for femte gang, med Stephen Ryson i sesong 1, Sleeman i sesong 5, Marquez i sesong 10, og deretter Ann Sila under fjorårets All-Star-utgave av Telecroset. Coach ble hedret med en platinaplate for sitt siste album «L’avenir». Denne spesielle prisen ble delt ut til ham av to suksessrike talenter, Noor og Slimane, som delte scene med Slimman og Vita på showet «Before You». Utover kvelden ble showet arrangert av anerkjente artister som Angel, Bigflow og Sound eller Micah. Etter å ha droppet sin røde trenerstol i to år, returnerte sistnevnte til «The Voice»-settet, men denne gangen kun på scenen.