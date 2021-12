Også i Russland ønsker ikke App Store å gi fra seg provisjonen.

Russiske myndigheter ønsker å tvinge Apple til å la tredjeparts apputviklere advare sine brukere om alternative betalingsløsninger til iPhone. På denne måten kan de dispensere fra 30 % provisjon som belastes for hvert kjøp i applikasjonen. En virkelig ressurs for små studioer, som da ikke vil bli “tvunget” til å blåse opp prisene for forbrukerne.

Dette er ikke første gang, langt fra: andre jurisdiksjoner har allerede prøvd manøveren. Filene er ikke lukket ennå. i noen land som Australia eller USA. På den annen side er det mange tjenestemenn som har klart å doble eplet i Japan. På nettstedet kunngjorde selskapet la feltet være mer eller mindre fritt til eksterne transaksjoner.

Beslaglagt rettferdigheten

I Russland varslet regjeringen Apple om sin avgjørelse 30. september. Men tilsynelatende lytter ikke firmaet til deg på den måten og ønsker å stole på at retten analyserer den aktuelle søknaden. På denne måten bremses også prosessen og iOS-inntektene bremses ikke umiddelbart.

Det er ikke kjent hvor lenge denne ordningen vil vare, men det er ikke uvanlig å se dommere avslå slike anmodninger om å fremme saker. Tvert imot kan det antas at den intense lobbyvirksomheten de tiltaltes advokater har utført overfor interessentene vil kunne veie tungt. På stedet, RT rapporterer at Cupertino fortsatt står overfor en bot som vil bli beregnet basert på omsetningen. Eller flere hundre millioner euro.

Mer enn noen uker fri?

Etter å ha relansert Apple i oktober, har selskapet derfor ennå ikke oppdatert sin prispolicy, regulatorer kan fortsatt være utålmodige. Federal Antitrust Service (FAS) ble grunnlagt av Vladimir Poutine i 2004, og flere ofre er allerede blitt tilskrevet ham, som overnattingsreservasjonsplattformen Booking eller den europeiske operatøren Tele2. Den har mer enn fjorten millioner kunder, ifølge tall fra New York Times (2014). Derfor er ikke lovgivere redde for å angripe gigantene.