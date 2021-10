Også vinner av “The Voice All Stars”

Se, det er over.” Alle stjernene i stemmen

“! Denne spesialutgaven, laget for å feire showets 10 år, ble først kokt ned av Endeavour France. Den ubestridelige suksessen til konseptet må tas i andre land. Teammedlem i Florent Pagny, det Anne Sila Jackpotvinner med 37,5 % av stemmene over Louis DeLord (20,8 %), MB14 (20,6 %), Terence James (8,3 %), Amalia (7,8 %) og E Manon (5 %). Denne spesielle finalen ble forhåndsinnspilt for å unngå fraværet til Micah som var på konserten i Philharmonie de Paris denne lørdagskvelden. Forestillinger ble spilt inn dagen før, under live-forhold, og på slutten av kvelden fant vi Nikos Aliagos, talentet og trenerne som, bortsett fra Mika, imidlertid ønsket å være dem. Hun er i duplex fra garderoben i konsertsalen.

Kort sagt, kvelden var også preget av Jennifers overraskende kunngjøring om hennes avgang fra Telecroset. ” Dette

Kanskje jeg er den siste i den røde stolen

Hun bekreftet følelsesmessig før Nikos overraskelse. Et annet høydepunkt i finalen fant sted under Louis Delorts første show, da han gjenopptok å synge “Belle” med Caro. Under showet fikk de to selskap av unge talenttrener Patrick Fiori. Tjue år senere gjenskapte artistene nesten utelukkende for musikken til “Notre-Dame de Paris”. På en lettere måte handlet Terence James sin andre opptreden også om spenning fordi han hadde bestemt seg for å bære et vakkert laug. Den siste representanten for Mika-teamet bestemte seg for å bære denne tradisjonelle kjolen til ære for landet Skottland. Da opptredenen hans tok slutt, ble Nikos Aliagos, kledd i tradisjonell gresk antrekk, med ham på scenen, noe som absolutt fikk Jennifer til å le.